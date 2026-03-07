Отправлено: - 14:21

111:

Да нет никакого потенциала, за рубеж выезжают специально, чтоб не видеть тут одни и те же рожи и этот менталите

Цитата:Египет,Тайланд,Вьетнам там все наши рожи и наш менталитет.На Пхукете я в первый день вышел на улицу и сразу услышал -"Кустанай привет" оказалось коллега спекулянт со складской.В Вьетнаме девушка казашка очень громко на русском языке ругалась с водителем автобуса вьетнамцем,оказывается она забыла свой смартфон в отеле а он такой тупой не хочет развернуться и съездить за ним,причем автобус был не экскурсионный ,а общественный.В Египте на баре я познакомился с казахом из Новоишимки который по секрету поведал мне что занимается зерном,а здесь он отдыхает с любовницей