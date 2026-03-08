НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится тишины, от костанайского психолога
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53638
Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится тишины, от костанайского психолога
Отправлено: 08.03.26 - 11:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им скучно и всегда «необходимо что-то включить». Им тяжело уснуть без мультфильмов, просмотра ленты в социальных сетях или беседы в виртуальном пространстве. Но если честно: кто создал «кокон» для своего ребенка? На этот вопрос отвечает психолог Ирина ХИЖНЯК.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8055
Re: Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится...
Отправлено: 08.03.26 - 11:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У моих друзей дети в младенчестве бились головой об стену, вроде так протест выражали, выросли и все равно они чем-то отличаются от своих сверстников, необщительные, что ли
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29702
Re: Цифровое детство - Советы для поколения, которое боится...
Отправлено: 08.03.26 - 11:36
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«А почему раньше было не скучно без телефона?»
Ещё как было, и развлекали себя страшными вещами. Кто из форумчан знает, сколько развлечений из карбида себе изобретали? Кто знает зачем серу от спичек между двумя болтами закручивали? Или как из спицы велосипедной пугач сделать? А сколько крыш облазили без страховки? Берданку только ленивый себе не делал. Я на свое детство оглядываюсь - чудо, что жив остался. А сейчас Роблокс - самое опасное место, прям куда деваться. Да оно с опасным даже рядом не стояло :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 93, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 93
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS