Есть что-то медитативное... Ну и азарт! Что заставляет...

Отправлено: - 09:22

Рыбаки вопрос к вам. В городе существует группа рыбаков?

Просто я на своём жизненном пути растерял рыбацких друзей. Вернее похоронил тех с кем всегда гонял на озеро и новые годы праздновал.

Сегодня один стал ездить на рыбалку.

Предлагаю в группах например обозначить что есть авто место, что готовы взять с собой например в тургай на щуку. Или че то подопное.