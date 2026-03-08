НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Есть что-то медитативное... Ну и азарт! Что заставляет женщин мокнуть под дождем и мерзнуть на льду в ожидании поклевки
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53638
Есть что-то медитативное... Ну и азарт! Что заставляет женщин мокнуть под дождем и мерзнуть на льду в ожидании поклевки
Отправлено: 08.03.26 - 09:22
Слабому полу сегодня место находится и на рыбалке. Но к этому хобби у каждой своя дорога и своя история. В нашей рубрике "Рыбацкий клуб" - специальный выпуск, посвященный Международному Женскому дню.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17491
Re: Есть что-то медитативное... Ну и азарт! Что заставляет...
Отправлено: 08.03.26 - 09:22
#1
Рыбаки вопрос к вам. В городе существует группа рыбаков?
Просто я на своём жизненном пути растерял рыбацких друзей. Вернее похоронил тех с кем всегда гонял на озеро и новые годы праздновал.
Сегодня один стал ездить на рыбалку.
Предлагаю в группах например обозначить что есть авто место, что готовы взять с собой например в тургай на щуку. Или че то подопное.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8055
Re: Есть что-то медитативное... Ну и азарт! Что заставляет...
Отправлено: 08.03.26 - 11:23
#2
На мой взгляд,многие на охоту и рыбалку едут не от голода и отсутствия еды,а развлечься, а развлечение для убийства живых себе подобных существ не должны граничить со здравым смыслом, скажу больше, так не должны поступать нормальные люди, подозреваю психологическую патологию и хотелось бы знать мнение специалиста по этому поводу
