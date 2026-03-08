Отправлено: - 11:36

«А почему раньше было не скучно без телефона?»Ещё как было, и развлекали себя страшными вещами. Кто из форумчан знает, сколько развлечений из карбида себе изобретали? Кто знает зачем серу от спичек между двумя болтами закручивали? Или как из спицы велосипедной пугач сделать? А сколько крыш облазили без страховки? Берданку только ленивый себе не делал. Я на свое детство оглядываюсь - чудо, что жив остался. А сейчас Роблокс - самое опасное место, прям куда деваться. Да оно с опасным даже рядом не стояло