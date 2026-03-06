Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что говорят в Министерстве цифрового развития
N
Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что говорят в Министерстве цифрового развития
Отправлено: 06.03.26 - 14:57
После кибератак "соответствующие сигналы были приняты к сведению и проанализированы в установленном порядке", сообщили в министерстве. Там добавили, что провели анализ и оценку инцидентов и их последствий.
Re: Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что...
Отправлено: 06.03.26 - 14:57
Сегодня с утра записала мужа на приём в поликлинику. Через несколько часов звонок - блаблабла меняем код домофона, пришлём код и т.д.были посланы в пешее эротическое путешествие. Как только куда-то обратишься в гос. учреждение - тут же начинается движуха с разводами.
Re: Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что...
Отправлено: 06.03.26 - 15:08
Проспавший школьник, оправдываясь, говорящий что в будильнике села батарейка, выглядит куда убедительнее.
Я балдею - у хакеров доступ к данным, но утечку не подтвердили. Вашу мать, у вас посторонние люди несанкционированно получили доступ к данным. Все! Ответственных к стене уже надо ставить! У вас кибер-щит с кибер-дырками! Вы че делаете?
Я балдею - у хакеров доступ к данным, но утечку не подтвердили. Вашу мать, у вас посторонние люди несанкционированно получили доступ к данным. Все! Ответственных к стене уже надо ставить! У вас кибер-щит с кибер-дырками! Вы че делаете?
Re: Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что...
Отправлено: 06.03.26 - 16:21
А что оне сделают?
Страна уже давно настолько глубоко и широко под заокеанским контролем, что говорить о какой-то самостоятельности вообще и в части обеспечения какой-либо безопасности просто не приходится.
Это всё-равно, что требовать от того же школьника самообеспечения, зная, что он целиком и полностью находится на обеспечении родителей.
Потому наши чиновники полностью расслабились.
Ведь они абсолютно ничего не решают. От них зависит только своевременность подачи отчётности за океан.
А что оне сделают?
Страна уже давно настолько глубоко и широко под заокеанским контролем, что говорить о какой-то самостоятельности вообще и в части обеспечения какой-либо безопасности просто не приходится.
Это всё-равно, что требовать от того же школьника самообеспечения, зная, что он целиком и полностью находится на обеспечении родителей.
Потому наши чиновники полностью расслабились.
Ведь они абсолютно ничего не решают. От них зависит только своевременность подачи отчётности за океан.
Отправлено: 06.03.26 - 17:00
Зарплаты то получают, как будто решают) и решают больше других.
Раз уж взялись оцифровывать нас и наши данные - обязаны хранить полнейшую сохранность и неприкосновенность данных. И как всегда, виноватых не будет. Хотя найдут какого-нибудь бедолагу, который имеет доступ к серверной, но ни за что не отвечает. Контроля над сохранностью нет абсолютно никакого.
Зарплаты то получают, как будто решают) и решают больше других.
Раз уж взялись оцифровывать нас и наши данные - обязаны хранить полнейшую сохранность и неприкосновенность данных. И как всегда, виноватых не будет. Хотя найдут какого-нибудь бедолагу, который имеет доступ к серверной, но ни за что не отвечает. Контроля над сохранностью нет абсолютно никакого.
Отправлено: 06.03.26 - 17:09
Многие годы искуствоведы пытаются разгадать загадку улыбки Мона Лизы. Однако не исключено что она была просто дурой. Или бритва Оккама - не стоит множить сущее без необходимости - а что может быть проще чем идиот?
Многие годы искуствоведы пытаются разгадать загадку улыбки Мона Лизы. Однако не исключено что она была просто дурой. Или бритва Оккама - не стоит множить сущее без необходимости - а что может быть проще чем идиот?
Отправлено: 06.03.26 - 22:31
Хакеры это люди с большим умом.
А у нас с вами не хакеры данные мошенникам продали, а простые корупционеры работающие в гос. структурах и гоняющие на последних лексусах и думают что они боги.
. И врятли это был Вася или Айгуль студенты работающие в цонах и тд.
Re: Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что...
Отправлено: 07.03.26 - 08:30
На т-токе гуляет видео от нашего активисты Руслана Ахмадулина, кто-то снял скрытой камерой как дорожный полисмены берет взятку воткрытую. Автор поста призывает МВД отреагировать
Re: Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что...
Отправлено: 08.03.26 - 06:49
Уже была статья. Опровержение.
Я из этого случая позавчера не стал давать взятку. А то ещё наручники оденут Меня остановили за скорость. В ауликоле.Спрашивает куда торопитесь? Я честно сказал, домой. Он а откуда?,я с Китая. Он, пил вчера,? Я, ему нет. Короче оформляйте, ну видите же что тороплюсь. К подруге) тут же через Каспий 10800 оплатил.
Я из этого случая позавчера не стал давать взятку. А то ещё наручники оденут Меня остановили за скорость. В ауликоле.Спрашивает куда торопитесь? Я честно сказал, домой. Он а откуда?,я с Китая. Он, пил вчера,? Я, ему нет. Короче оформляйте, ну видите же что тороплюсь. К подруге) тут же через Каспий 10800 оплатил.
Отправлено: 08.03.26 - 07:47
И кстати. Второй сотрудник подозрительно стоял напротив пассажирского окна где я сидел. и наблюдал. Возможно и снимал видео. Я то не первый день за рулём и мне это не понравилось. Наверно и поэтому не стал предлагать взятку а то вдруг он тоже хакер) . Потом тяжело будет уже отпиныватся. Уж лучше оплатить по закону. Но это временно. Надо чтоб все утихло.
