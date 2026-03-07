Отправлено: - 14:38

ларьки портят облик Костаная

Цитата:А закрытые чмошно-желтым или оранжевым профлистом частные дома не портят облик города? Какому оленю это показалось красивым и умным решением? А голые стволы, которые остались после кронирования не портят город? Что за двойные стандарты у городских властей? Начните сначала со своих решений, проверьте их на адекватность, и уж потом беритесь за то, что людям приносит средства к существованию, умники