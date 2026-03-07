НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
У казахстанцев "минус" на счетах ЕНПФ: в фонде назвали причину
 
 
20.12.07
53635
У казахстанцев "минус" на счетах ЕНПФ: в фонде назвали причину
Отправлено: 07.03.26 - 20:55
Казахстанец обнаружил в своей выписке из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) убыток в десятки тысяч тенге. Он считает, что это произошло на фоне снижения курса доллара. Возможно ли такое и как на это прокомментировали в ЕНПФ.
Лесовик
г.Костанай
28.04.14
173
Re: У казахстанцев "минус" на счетах ЕНПФ: в фонде назвали...
Отправлено: 07.03.26 - 20:55
Не проще упразднить ЕНПФ и перечислять деньги на депозит, доступный по достижению пенсионного возраста?
maxsaf
27.05.18
29700
Re: У казахстанцев "минус" на счетах ЕНПФ: в фонде назвали...
Отправлено: 07.03.26 - 21:20
Лесовик:
Не проще упразднить ЕНПФ и перечислять деньги на депозит, доступный по достижению пенсионного возраста?

Проще, но там тоже спи....ят :lol:
