Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
 
 
Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в Казахстане
Отправлено: 07.03.26 - 19:28
Туризм – отрасль, которая одной из первых реагирует на политические кризисы. Когда в мире звучат новости о военных конфликтах, это почти мгновенно отражается на решениях людей: лететь ли в отпуск или поменять направление.
Re: Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в...
Отправлено: 07.03.26 - 19:28
#1
Цитата:
Впрочем, некоторые туристы всерьез задумываются о необходимости в дальних перелетах: никто не знает, где завтра выстрелит, даже поезда в Таиланд вызывают вопрос.

Источник:

О каких поездах в Тайланд идёт речь?Я что то пропустил?
Выложите пожалуста расписание поездов в Тайланд и если можно расписание электричек во Вьетнам
Re: Война в Иране несет тревожные сигналы для турсферы в...
Отправлено: 07.03.26 - 20:32
#2
Цитата:
Добринцофф:
поездов в Тайланд

Это уже болезнь всех новых СМИ , экономят на корректоре! Скорее всего поездки в Таиланд, а может Т9 постарался и никто не обратил внимания.
