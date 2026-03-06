Отправлено: - 21:03

"Да, мы планируем продлить срок ещё на один год. Они пользуются большим спросом, и к нам обратилась Ассоциация финансистов — по сути, банки второго уровня — с просьбой продлить срок ещё на год. Это нормально", — сказал Сулейменов.