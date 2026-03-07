Re: Три спортсмена Костанайской области примут участие в зимних...

Отправлено: - 09:47

Михаил Шайдоров в своем интервью подяеркнул, что несколько лет назад во время сочинской олимпиады чиновники не смогли найти для него ни денег на дорогу,ни крыши над головой. Однако помогли частные лица, его же друзья. Как неловко и стыдно за чиновников