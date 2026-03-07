НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Три спортсмена Костанайской области примут участие в зимних Паралимпийских играх
 
 
NG.kz
Три спортсмена Костанайской области примут участие в зимних Паралимпийских играх
Отправлено: 07.03.26 - 09:47
Сегодня в полночь состоялось торжественное открытие XIV зимних Паралимпийских игр, соревнования которых пройдут в городах Италии Милане и Кортина-д’Ампеццо на тех же спортивных спортсооружениях, что и на прошедшей в феврале XXV зимней Олимпиаде.
сайлау курманов
Re: Три спортсмена Костанайской области примут участие в зимних...
Отправлено: 07.03.26 - 09:47
Михаил Шайдоров в своем интервью подяеркнул, что несколько лет назад во время сочинской олимпиады чиновники не смогли найти для него ни денег на дорогу,ни крыши над головой. Однако помогли частные лица, его же друзья. Как неловко и стыдно за чиновников
