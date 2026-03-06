НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
В Казахстане продлят срок хождения старых 10 000 тенге
 
 
В Казахстане продлят срок хождения старых 10 000 тенге
Отправлено: 06.03.26 - 21:03
"Да, мы планируем продлить срок ещё на один год. Они пользуются большим спросом, и к нам обратилась Ассоциация финансистов — по сути, банки второго уровня — с просьбой продлить срок ещё на год. Это нормально", — сказал Сулейменов.
Читать новость

Re: В Казахстане продлят срок хождения старых 10 000 тенге
Отправлено: 06.03.26 - 21:03
#1
Может пора уже и чиновников, находящихся на должности больше 3-4 лет, считать устаревшими и под замену? Ну а че?
В Казахстане продлят срок хождения старых 10 000 тенге
Отправлено: 06.03.26 - 21:13
#2
Ага. Вот оно че. Я сегодня ЗП пачку получил десятками. Бизнес заначки выбрасывать начал) но а мы понесем их в банк на обмен.)

Re: В Казахстане продлят срок хождения старых 10 000 тенге
Отправлено: 07.03.26 - 09:17
#3
Все нормальные люди давно пользуются карточками, ими не пользуются только выжившие из ума пенсионеры и взяточники, главное чтобы не были меченными
