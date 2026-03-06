НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Власти Казахстана приняли ряд решений по экспорту картофеля и говядины, и импорту яиц
 
 
NG.kz
Власти Казахстана приняли ряд решений по экспорту картофеля и говядины, и импорту яиц
06.03.26 - 22:05
Коротко: запрет на экспорт картофеля вводить не будут, требования к экспортерам говядины для получения квоты будут смягчены и на шесть месяцев будет введен запрет на импорт куриных яиц, в том числе из стран ЕАЭС.
Читать новость

Vit
Re: Власти Казахстана приняли ряд решений по экспорту картофеля...
06.03.26 - 22:05
#1
Запреты, ограничения, штрафы, войны. Это всё что смогли некогда дружеские страны родить.

П.С. И самое главное. Научились брехать своему народу.
