Бензин резко подорожал в Казахстане, несмотря на мораторий
Отправлено: 06.03.26 - 20:22
Рост цен на бензин в январе 2026-го был самым высоким в сравнении с показателями первых месяцев за последние несколько лет. Что касается дизельного топлива, наибольшее его удорожание было зафиксировано в январе 2024-го: на 14,3%. Читать новость
В январе индексы потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане достигли годовых максимумов: бензин подорожал в среднем на 16,8% (АИ-92 – на 17%), а дизельное топливо – на 14,2% в годовом выражении. Все это, напомним, на фоне моратория, введенного 16 октября 2025 года.
Мораторий на повышение стоимости бензина АИ-92 и дизельного топлива будет действовать в Казахстане минимум до весны 2026 года, "Минимум это будет до весны следующего года. Нам надо дождаться стабилизации ситуации в соседних странах. Мы пытаемся сузить разницу цен, но она продолжает расти. Это связано с курсовой разницей, а во-вторых, в некоторых наших соседних странах возник дефицит, который подгоняет цену. Они, в отличие от нас, цены не регулируют, не держат", – сказал вице-премьер – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на брифинге в мажилисе.Он пояснил, что из-за текущей разницы цен на ГСМ в Казахстане и России есть большой риск вывоза топлива из нашей страны в соседнюю."Есть риск вымывания наших нефтепродуктов под различными предлогами, по различным схемам в соседние страны. И, к сожалению, с этим достаточно сложно бороться административными методами", – сказал Жумангарин.Поэтому, по его словам, правительство будет наблюдать и думать, каким образом можно эти риски нивелировать.
ПолиграфЪ Боярышников: мажилисе.Он пояснил, что из-за текущей разницы цен на ГСМ в Казахстане и России есть большой риск вывоза топлива из нашей страны в соседнюю."
Я знаю ваше отношение к соседней стране.) Но простые люди если и вывозят из приграничных районах. Это даже не капля в море. Это капля во вселенной) иногда смешно смотреть как погранцы если они видят и подымает истерику видя в багажнике канистру бензина.
Ну а если кто то вывозит вагонами. Так значит дырявая граница и коррупция. Взятки рулят страной.
