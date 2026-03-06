НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бензин резко подорожал в Казахстане, несмотря на мораторий
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53629
Бензин резко подорожал в Казахстане, несмотря на мораторий
Отправлено: 06.03.26 - 20:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост цен на бензин в январе 2026-го был самым высоким в сравнении с показателями первых месяцев за последние несколько лет. Что касается дизельного топлива, наибольшее его удорожание было зафиксировано в январе 2024-го: на 14,3%.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17485
Re: Бензин резко подорожал в Казахстане, несмотря на мораторий
Отправлено: 06.03.26 - 20:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё По плану. Министр же сказал если у нас будет дорогое топливо то к нам толпой инвесторы попрут, будут деньгами нас посыпать. А если будет дешёвое то мы лохи тогда.)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2509
Re: Бензин резко подорожал в Казахстане, несмотря на мораторий
Отправлено: 06.03.26 - 21:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В январе индексы потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане достигли годовых максимумов: бензин подорожал в среднем на 16,8% (АИ-92 – на 17%), а дизельное топливо – на 14,2% в годовом выражении. Все это, напомним, на фоне моратория, введенного 16 октября 2025 года.

Источник:


Мораторий на повышение стоимости бензина АИ-92 и дизельного топлива будет действовать в Казахстане минимум до весны 2026 года,
"Минимум это будет до весны следующего года. Нам надо дождаться стабилизации ситуации в соседних странах. Мы пытаемся сузить разницу цен, но она продолжает расти. Это связано с курсовой разницей, а во-вторых, в некоторых наших соседних странах возник дефицит, который подгоняет цену. Они, в отличие от нас, цены не регулируют, не держат", – сказал вице-премьер – министр национальной экономики РК Серик Жумангарин на брифинге в мажилисе.Он пояснил, что из-за текущей разницы цен на ГСМ в Казахстане и России есть большой риск вывоза топлива из нашей страны в соседнюю."Есть риск вымывания наших нефтепродуктов под различными предлогами, по различным схемам в соседние страны. И, к сожалению, с этим достаточно сложно бороться административными методами", – сказал Жумангарин.Поэтому, по его словам, правительство будет наблюдать и думать, каким образом можно эти риски нивелировать.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17485
Бензин резко подорожал в Казахстане, несмотря на мораторий
Отправлено: 06.03.26 - 21:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
мажилисе.Он пояснил, что из-за текущей разницы цен на ГСМ в Казахстане и России есть большой риск вывоза топлива из нашей страны в соседнюю."

Я знаю ваше отношение к соседней стране.)
Но простые люди если и вывозят из приграничных районах. Это даже не капля в море. Это капля во вселенной) иногда смешно смотреть как погранцы если они видят и подымает истерику видя в багажнике канистру бензина.

Ну а если кто то вывозит вагонами. Так значит дырявая граница и коррупция. Взятки рулят страной.

[Исправлено: Vit, 06.03.2026 - 21:39]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 150, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 150
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS