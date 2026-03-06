НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Вступились за своих: Казахстан направил ноту в Евразийскую комиссию
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53629
Вступились за своих: Казахстан направил ноту в Евразийскую комиссию
Отправлено: 06.03.26 - 12:42
С февраля 2026 года в России действует постановление, согласно которому сертификат соответствия на товар, ввезенный из страны ЕАЭС, может быть проверен Росаккредитацией. И сотни тысяч бизнесменов рискуют на границе с Россией узнать, что они не имеют права ввозить в эту страну тот товар, который привезли.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2491
Re: Вступились за своих: Казахстан направил ноту в Евразийскую...
Отправлено: 06.03.26 - 12:42
#1
"... слабой переговорной позиции казахстанских властей ..."
...
Проблема в том, что наши чиновники в первую очередь переживают за личный интерес.
Интересы государства их волнуют в последнюю очередь.
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2509
Re: Вступились за своих: Казахстан направил ноту в Евразийскую...
Отправлено: 06.03.26 - 21:27
#2
Цитата:
Но это не единственная проблема ЕАЭС. Россия раз за разом находит способы защиты своего рынка от товаров из других стран ЕАЭС, в том числе – Казахстана.

Источник:


Вообще зачем нам этот Таёжный союз?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17485
Вступились за своих: Казахстан направил ноту в Евразийскую комиссию
Отправлено: 06.03.26 - 21:45
#3
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Вообще зачем нам этот Таёжный союз?
Напоминаю. Казахстан первый запретил вывоз муки из страны, в том числе в РФ. Хотя муки было у нас хоть ж.. Ешь. Запрет вывоза овощей. Яйц, мясо, коров и тд. Продолжать смысла нет.

Всегда, всегда происходит ответка.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17485
Вступились за своих: Казахстан направил ноту в Евразийскую комиссию
Отправлено: 06.03.26 - 21:58
#4
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И ещё. Не надо думать что на границе сидят дураки. Когда Россия ввела санкции на азейрбаджанские помидоры. (не важно по политическим причинам или каким) То каким-то чудом в казахстане появились красивые помидоры маде ин Кз в огромных количествах за неделю 8-)
