Отправлено: - 12:42

С февраля 2026 года в России действует постановление, согласно которому сертификат соответствия на товар, ввезенный из страны ЕАЭС, может быть проверен Росаккредитацией. И сотни тысяч бизнесменов рискуют на границе с Россией узнать, что они не имеют права ввозить в эту страну тот товар, который привезли.