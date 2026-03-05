НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
 
 
N
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 09:13
Отправлено: 05.03.26 - 09:13
По словам Алмагуль, обратившейся в полицию по данному факту, в парикмахерской включали песни на русском, турецком и грузинском, а вот на казахском ей ставить запретили. Причем в грубой форме. ‎
Эл-починно
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 21:48
Отправлено: 05.03.26 - 21:48
Цитата:
maxsaf:
Вы что-то путаете.

Не, всё верно. Сайлау просто немного не так выразился. Есть такая категория людей имелось наверное в виду. ;-)
maxsaf
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 22:05
Отправлено: 05.03.26 - 22:05
Цитата:
Эл-починно:
Сайлау просто немного не так выразился. Есть такая категория людей имелось наверное в виду.

Так это сильно сужает группу ненавидящих русский язык людей.
сайлау курманов
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 06.03.26 - 07:29
Вы что-то путаете
Сорри, хотел сказать-есть категория людей,люто ненавидящих не только русское,но и славянское,вообще европейское. При этом они забывают, что их пращуры триста лет дико кошмарили северные территории,обзывают их кафирами и при этом забывают кто им оставил современное города,логистику и производства,однако молчат что за 35 лет независимости сами ничего особенного не создали
s
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 06.03.26 - 20:36
Отправлено: 06.03.26 - 20:36
Цитата:
сайлау курманов:
города,логистику и производства,о

Вы бывали на современном казахстанском производстве? А что сейчас с логистикой? Насколько она советская? Города как изменяются? Советских "хрущёвок" всё меньше и меньше, Вас ностальгия по ним мучает? Почему такая ненависть, к нам уже живущим здесь и сейчас в современном Казахстане? Вы ещё и повторите российскую причиталку про то как из юрт чумазые вылезли! К Вашему сведению цивилизация номадов то есть кочевников имеет не менее долгую историю, чем цивилизация оседлых народов! Просто шли они разными путями, кочевникам города даром не нужны были! Что Вы про узбеков скажете? Вы тоже им города понастроили? Например Самарканд, Бухару и т.д?
сайлау курманов
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 06.03.26 - 20:58
Отправлено: 06.03.26 - 20:58
кочевникам города даром не нужны были! Что Вы про узбеков скажете? Вы тоже им города понастроили
Прекрати истерить, у меня ко всему нейтральное отношение, и к коммунистам и шовинистам,даже геям и прочим любителям всякого экстрима, мы все одинаково любим Родину и выражаем это по разному, будьте толерантным, всех с наступающим праздником!
ПолиграфЪ Боярышников
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 06.03.26 - 21:17
Цитата:
По словам Алмагуль, обратившейся в полицию по данному факту, в салоне включали песни на русском, турецком и грузинском, а вот на казахском ей ставить запретили. Причем в грубой форме. ‎

Да какие проблемы? Паспорт Республики Казахстан на стол и гуляй Вася!
maxsaf
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 06.03.26 - 21:20
Отправлено: 06.03.26 - 21:20
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да какие проблемы? Паспорт Республики Казахстан на стол и гуляй Вася!

Думаете, Алмагуль согласится? :lol:
Эл-починно
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 06.03.26 - 21:21
Отправлено: 06.03.26 - 21:21
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Да какие проблемы? Паспорт Республики Казахстан на стол и гуляй Вася!

А Вася точно захочет? :lol:
Vit
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 06.03.26 - 21:24
Отправлено: 06.03.26 - 21:24
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Да какие проблемы? Паспорт Республики Казахстан на стол и гуляй Вася!
Вот так и разрушают страны. Но повздорили бабы какую им музыку слушать. Да и хай они там волосы выдерают друг у друга. Но заводить уголовку за это, это печально и стыдно должно быть властям.
