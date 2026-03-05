"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 09:13
По словам Алмагуль, обратившейся в полицию по данному факту, в парикмахерской включали песни на русском, турецком и грузинском, а вот на казахском ей ставить запретили. Причем в грубой форме. Читать новость
Вы что-то путаете Сорри, хотел сказать-есть категория людей,люто ненавидящих не только русское,но и славянское,вообще европейское. При этом они забывают, что их пращуры триста лет дико кошмарили северные территории,обзывают их кафирами и при этом забывают кто им оставил современное города,логистику и производства,однако молчат что за 35 лет независимости сами ничего особенного не создали
сайлау курманов: города,логистику и производства,о
Вы бывали на современном казахстанском производстве? А что сейчас с логистикой? Насколько она советская? Города как изменяются? Советских "хрущёвок" всё меньше и меньше, Вас ностальгия по ним мучает? Почему такая ненависть, к нам уже живущим здесь и сейчас в современном Казахстане? Вы ещё и повторите российскую причиталку про то как из юрт чумазые вылезли! К Вашему сведению цивилизация номадов то есть кочевников имеет не менее долгую историю, чем цивилизация оседлых народов! Просто шли они разными путями, кочевникам города даром не нужны были! Что Вы про узбеков скажете? Вы тоже им города понастроили? Например Самарканд, Бухару и т.д?
кочевникам города даром не нужны были! Что Вы про узбеков скажете? Вы тоже им города понастроили Прекрати истерить, у меня ко всему нейтральное отношение, и к коммунистам и шовинистам,даже геям и прочим любителям всякого экстрима, мы все одинаково любим Родину и выражаем это по разному, будьте толерантным, всех с наступающим праздником!
