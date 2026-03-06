НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что говорят в Министерстве цифрового развития
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53624
Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что говорят в Министерстве цифрового развития
Отправлено: 06.03.26 - 14:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После кибератак "соответствующие сигналы были приняты к сведению и проанализированы в установленном порядке", сообщили в министерстве. Там добавили, что провели анализ и оценку инцидентов и их последствий.
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
351
Re: Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что...
Отправлено: 06.03.26 - 14:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с утра записала мужа на приём в поликлинику. Через несколько часов звонок - блаблабла меняем код домофона, пришлём код и т.д.были посланы в пешее эротическое путешествие. Как только куда-то обратишься в гос. учреждение - тут же начинается движуха с разводами.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2207
Re: Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что...
Отправлено: 06.03.26 - 15:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проспавший школьник, оправдываясь, говорящий что в будильнике села батарейка, выглядит куда убедительнее.

Я балдею - у хакеров доступ к данным, но утечку не подтвердили. Вашу мать, у вас посторонние люди несанкционированно получили доступ к данным. Все! Ответственных к стене уже надо ставить! У вас кибер-щит с кибер-дырками! Вы че делаете?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2491
Re: Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что...
Отправлено: 06.03.26 - 16:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Вы че делаете?

А что оне сделают?
Страна уже давно настолько глубоко и широко под заокеанским контролем, что говорить о какой-то самостоятельности вообще и в части обеспечения какой-либо безопасности просто не приходится.
Это всё-равно, что требовать от того же школьника самообеспечения, зная, что он целиком и полностью находится на обеспечении родителей.
Потому наши чиновники полностью расслабились.
Ведь они абсолютно ничего не решают. От них зависит только своевременность подачи отчётности за океан.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2207
Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что говорят в Министерстве цифрового развития
Отправлено: 06.03.26 - 17:00
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
Ведь они абсолютно ничего не решают.

Зарплаты то получают, как будто решают) и решают больше других.
Раз уж взялись оцифровывать нас и наши данные - обязаны хранить полнейшую сохранность и неприкосновенность данных. И как всегда, виноватых не будет. Хотя найдут какого-нибудь бедолагу, который имеет доступ к серверной, но ни за что не отвечает. Контроля над сохранностью нет абсолютно никакого.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2118
Хакеры полгода имели доступ к системам госорганов: что говорят в Министерстве цифрового развития
Отправлено: 06.03.26 - 17:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
От них зависит только своевременность подачи отчётности за океан

Многие годы искуствоведы пытаются разгадать загадку улыбки Мона Лизы. Однако не исключено что она была просто дурой. Или бритва Оккама - не стоит множить сущее без необходимости - а что может быть проще чем идиот?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 217, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 217
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS