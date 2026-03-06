НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Ущерб на 66 млн тенге: директора частных стоматологий обвинили в мошенничестве
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53624
Ущерб на 66 млн тенге: директора частных стоматологий обвинили в мошенничестве
Отправлено: 06.03.26 - 08:59
"Для придания видимости законности противоправных действий подозреваемый самовольно использовал учетные записи врачей, а также анкетные данные несовершеннолетних пациентов, ранее обращавшихся в клиники за помощью”, - сообщили в АФМ.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1933
Re: Ущерб на 66 млн тенге: директора частных стоматологий...
Отправлено: 06.03.26 - 08:59
#1
Это про Казахстан или про Уругвай? Кто пишет такие новости?!Ребёнок? Вынесли обвинение,посадили под арест. Так а про кого и какие клиники речь??
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2207
Re: Ущерб на 66 млн тенге: директора частных стоматологий...
Отправлено: 06.03.26 - 10:23
#2
Поэтому мошенничество в стране процветает, если
Цитата:
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Профайл
