Форум



Новые сообщения

Обсуждение публикаций
Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал суд в Костанае. Потому что его полиция заставила
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53623
Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал суд в Костанае. Потому что его полиция заставила
Отправлено: 05.03.26 - 10:08
Житель Костаная Серик Малдыбаев был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Решение административного суда обжаловал заместитель прокурора Костанайской области.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2205
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 10:08
#1
Цитата:
действия сотрудников полиции совершены вопреки интересам службы и интересам народа, которому они служат,

Есть ли ответственность за принуждение к правонарушению? Что будет с полисменами? Ждем всестороннего и объективного расследования.
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17476
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 10:18
#2
Цитата:
vofkakst:

Им подарили по медальки. Такие сотрудники нужны. Умеют в случаи чего, выполнять план по штрафам.
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
955
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 11:04
#3
вот бестолковые полисмены. Явно же видно, что перегибают палку и на суде все всплывет наружу. Тем более, что сами документы оформляли. Тут только штраф за неправильную парковку. А полисменов наказать за провокацию .
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2505
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 23:38
#4
Судья не верно вынес решение.. Водитель раз был не трезвый, то должен был вызвать такси либо товарища, который передвинул бы авто. Устный приказ полицейского владелец имел право не выполнять, так как был не трезвый. Приказ должен был оформлен протокольно.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29696
Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал суд в Костанае. Потому что его полиция заставила
Отправлено: 06.03.26 - 00:31
#5
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Устный приказ полицейского владелец имел право не выполнять, так как был не трезвый.

Это уже другая статья - неповиновение. Выбрал ту, что менее строгая. Оспорил, и правильно сделал.
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17476
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 06.03.26 - 06:52
#6
А ваще история мутноватая какая то. Я не про суд. начало истории корявое. Ну все равно молодец. Выкрутился. 8-)
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2505
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 06.03.26 - 07:35
#7
Цитата:
maxsaf:
Это уже другая статья - неповиновение. Выбрал ту, что менее строгая. Оспорил, и правильно сделал.

Вы в корне не правы! А если бы полицейский приказал задавить человека и водитель выполнил приказ, кого наказали бы? Только в армии военнообязанный подчиняется приказу согласно УСТАВА, выполнить приказ и только потом имеет право оспорить! А тут гражданский.. Я была на таком примерно суде, где судья вынесла приговор в пользу нас и дала разъяснение, что водитель обязан выполнять только посменный приказ. А устный приказ шёл в разрез с ПДД который водитель выполнил и стал виновником происшествия
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8047
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 06.03.26 - 07:39
#8
Какая боль,план по штрафам не удался. Вообще у меня есть предположение,что руководство этого ведомства своей задачей пополнить бюджет любыми методами ставить превыше всего. Иначе зачем таскать ссобой каких-то мутных граждан,у которых в кармане удошка братишки и выдают себя за них. Мало того,разыгрываются целые спектакль перед аудиторией обесцвеченных теток климаксного возраста
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2205
Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал суд в Костанае. Потому что его полиция заставила
Отправлено: 06.03.26 - 08:22
#9
Или как во время своих профилактических мероприятий, стоят на обочине возле пешеходного перехода с гражданской женщиной мило беседуют. А потом догоняют и впаривают, что пешехода не пропустили.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29696
Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал суд в Костанае. Потому что его полиция заставила
Отправлено: 06.03.26 - 08:51
#10
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
устный приказ шёл в разрез с ПДД который водитель выполнил и стал виновником происшествия

Какого происшествия? Кто пострадал?

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что водитель обязан выполнять только посменный приказ

То есть после письменного приказа должен был сесть пьяный и отогнать машину? ))
