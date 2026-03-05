НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53623
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 09:13
По словам Алмагуль, обратившейся в полицию по данному факту, в парикмахерской включали песни на русском, турецком и грузинском, а вот на казахском ей ставить запретили. Причем в грубой форме. ‎
Читать новость

Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4966
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 21:48
Цитата:
maxsaf:
Вы что-то путаете.

Не, всё верно. Сайлау просто немного не так выразился. Есть такая категория людей имелось наверное в виду. ;-)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29696
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 22:05
Цитата:
Эл-починно:
Сайлау просто немного не так выразился. Есть такая категория людей имелось наверное в виду.

Так это сильно сужает группу ненавидящих русский язык людей.
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8047
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 06.03.26 - 07:29
Вы что-то путаете
Сорри, хотел сказать-есть категория людей,люто ненавидящих не только русское,но и славянское,вообще европейское. При этом они забывают, что их пращуры триста лет дико кошмарили северные территории,обзывают их кафирами и при этом забывают кто им оставил современное города,логистику и производства,однако молчат что за 35 лет независимости сами ничего особенного не создали
