Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал суд в Костанае. Потому что его полиция заставила
Отправлено: 05.03.26 - 10:08
Житель Костаная Серик Малдыбаев был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Решение административного суда обжаловал заместитель прокурора Костанайской области.
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 10:08
Цитата:
Есть ли ответственность за принуждение к правонарушению? Что будет с полисменами? Ждем всестороннего и объективного расследования.
действия сотрудников полиции совершены вопреки интересам службы и интересам народа, которому они служат,
Есть ли ответственность за принуждение к правонарушению? Что будет с полисменами? Ждем всестороннего и объективного расследования.
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 10:18
Цитата:
Им подарили по медальки. Такие сотрудники нужны. Умеют в случаи чего, выполнять план по штрафам.
vofkakst:
Им подарили по медальки. Такие сотрудники нужны. Умеют в случаи чего, выполнять план по штрафам.
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 11:04
вот бестолковые полисмены. Явно же видно, что перегибают палку и на суде все всплывет наружу. Тем более, что сами документы оформляли. Тут только штраф за неправильную парковку. А полисменов наказать за провокацию .
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 23:38
Судья не верно вынес решение.. Водитель раз был не трезвый, то должен был вызвать такси либо товарища, который передвинул бы авто. Устный приказ полицейского владелец имел право не выполнять, так как был не трезвый. Приказ должен был оформлен протокольно.
Отправлено: 06.03.26 - 00:31
Цитата:
Это уже другая статья - неповиновение. Выбрал ту, что менее строгая. Оспорил, и правильно сделал.
ПолиграфЪ Боярышников:
Устный приказ полицейского владелец имел право не выполнять, так как был не трезвый.
Устный приказ полицейского владелец имел право не выполнять, так как был не трезвый.
Это уже другая статья - неповиновение. Выбрал ту, что менее строгая. Оспорил, и правильно сделал.
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 06.03.26 - 06:52
А ваще история мутноватая какая то. Я не про суд. начало истории корявое. Ну все равно молодец. Выкрутился.
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 06.03.26 - 07:35
Цитата:
Вы в корне не правы! А если бы полицейский приказал задавить человека и водитель выполнил приказ, кого наказали бы? Только в армии военнообязанный подчиняется приказу согласно УСТАВА, выполнить приказ и только потом имеет право оспорить! А тут гражданский.. Я была на таком примерно суде, где судья вынесла приговор в пользу нас и дала разъяснение, что водитель обязан выполнять только посменный приказ. А устный приказ шёл в разрез с ПДД который водитель выполнил и стал виновником происшествия
maxsaf:
Это уже другая статья - неповиновение. Выбрал ту, что менее строгая. Оспорил, и правильно сделал.
Это уже другая статья - неповиновение. Выбрал ту, что менее строгая. Оспорил, и правильно сделал.
Вы в корне не правы! А если бы полицейский приказал задавить человека и водитель выполнил приказ, кого наказали бы? Только в армии военнообязанный подчиняется приказу согласно УСТАВА, выполнить приказ и только потом имеет право оспорить! А тут гражданский.. Я была на таком примерно суде, где судья вынесла приговор в пользу нас и дала разъяснение, что водитель обязан выполнять только посменный приказ. А устный приказ шёл в разрез с ПДД который водитель выполнил и стал виновником происшествия
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 06.03.26 - 07:39
Какая боль,план по штрафам не удался. Вообще у меня есть предположение,что руководство этого ведомства своей задачей пополнить бюджет любыми методами ставить превыше всего. Иначе зачем таскать ссобой каких-то мутных граждан,у которых в кармане удошка братишки и выдают себя за них. Мало того,разыгрываются целые спектакль перед аудиторией обесцвеченных теток климаксного возраста
Отправлено: 06.03.26 - 08:22
Или как во время своих профилактических мероприятий, стоят на обочине возле пешеходного перехода с гражданской женщиной мило беседуют. А потом догоняют и впаривают, что пешехода не пропустили.
Отправлено: 06.03.26 - 08:51
Цитата:
Какого происшествия? Кто пострадал?
Цитата:
То есть после письменного приказа должен был сесть пьяный и отогнать машину? ))
ПолиграфЪ Боярышников:
устный приказ шёл в разрез с ПДД который водитель выполнил и стал виновником происшествия
устный приказ шёл в разрез с ПДД который водитель выполнил и стал виновником происшествия
Какого происшествия? Кто пострадал?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
что водитель обязан выполнять только посменный приказ
что водитель обязан выполнять только посменный приказ
То есть после письменного приказа должен был сесть пьяный и отогнать машину? ))
