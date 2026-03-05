НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал суд в Костанае. Потому что его полиция заставила
 
 
NG.kz
Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал суд в Костанае. Потому что его полиция заставила
Отправлено: 05.03.26 - 10:08
Житель Костаная Серик Малдыбаев был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Решение административного суда обжаловал заместитель прокурора Костанайской области.
Читать новость

vofkakst
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 10:08
#1
Цитата:
действия сотрудников полиции совершены вопреки интересам службы и интересам народа, которому они служат,

Есть ли ответственность за принуждение к правонарушению? Что будет с полисменами? Ждем всестороннего и объективного расследования.
Vit
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 10:18
#2
Цитата:
vofkakst:

Им подарили по медальки. Такие сотрудники нужны. Умеют в случаи чего, выполнять план по штрафам.
рихард
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 11:04
#3
вот бестолковые полисмены. Явно же видно, что перегибают палку и на суде все всплывет наружу. Тем более, что сами документы оформляли. Тут только штраф за неправильную парковку. А полисменов наказать за провокацию .
ПолиграфЪ Боярышников
Re: Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал...
Отправлено: 05.03.26 - 23:38
#4
Судья не верно вынес решение.. Водитель раз был не трезвый, то должен был вызвать такси либо товарища, который передвинул бы авто. Устный приказ полицейского владелец имел право не выполнять, так как был не трезвый. Приказ должен был оформлен протокольно.
maxsaf
Водителя, севшего за руль в состоянии опьянения, оправдал суд в Костанае. Потому что его полиция заставила
Отправлено: 06.03.26 - 00:31
#5
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Устный приказ полицейского владелец имел право не выполнять, так как был не трезвый.

Это уже другая статья - неповиновение. Выбрал ту, что менее строгая. Оспорил, и правильно сделал.
