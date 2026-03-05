"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело

Все верно, мы как ближайший экономический, военный и главное политический союзник России просто обязаны переписывать ее опыт и применять тут.

Только патриотические песни, только на государственном языке, без наркотиков, без слов о водке или пиве, без оскорблений и применять песни только дружественных стран, уважающих Россию и Казахстан.

А потому по ее примеру нужно создать казахскую дружину, казахские патрули, которые чуть что как в России обязаны стучать, доносить и даже применять силу к преступным элементам, и даже оружие.

А по другому никак.

Это если смотреть правильно, но конечно, мне как представителю русского мира это много хуже будет, но деваться некуда, мой русский мир в России такой, то почему в Казахстане нет пока казахского мира?

Имеют на это полное право,