Депутат мажилиса предлагает смягчить наказание для...
 
 
NG.kz
Депутат мажилиса предлагает смягчить наказание для...
Отправлено: 05.03.26 - 12:45
Депутат мажилиса предлагает смягчить наказание для участников иностранных конфликтов, которые не состояли в террористических организациях и добровольно вернулись на родину. Вы поддерживаете предложение?
Результаты опроса

Skeptic
Skeptic
Re: Депутат мажилиса предлагает смягчить наказание для...
Отправлено: 05.03.26 - 12:45
А где про идейных, которые сознательно записываются в добровольцы, чтобы воевать против нацистов?
