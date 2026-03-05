НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53621
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 09:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По словам Алмагуль, обратившейся в полицию по данному факту, в парикмахерской включали песни на русском, турецком и грузинском, а вот на казахском ей ставить запретили. Причем в грубой форме. ‎
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3969
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 05.03.26 - 10:36
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Допустим, я не перевариваю любую попсятину из свадебно-тойской тематики, независимо от того, на каком языке она звучит. Меня однакого раздражают, как репертуар Сердючки, так и песни типа Кызыл орик или Чёрные глаза. Когда слышу подобные песни, я тоже могу сказать, что я такое д..мо слушать не хочу. Где тут разжигание розни?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2203
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 10:56
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Где тут разжигание


Вкусовщина - это теперь тоже характеристика с нац.подтекстом.
Не нравится песни на казахском - ты против государства, предатель, Иуда.и пофиг, что тебе просто песни не нравятся.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1932
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 11:04
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
я не перевариваю

А я "Марджанджа" Шуфутинского и "С Днём рождения" Аллегровой... Это прям рвота сразу :lol: Получается я против евреев и армян? :lol:
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2203
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 11:23
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю, что имеет место обычная провокация. И блогер-падальшик, который решил присосаться к "резонансному" инфоповоду.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29691
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 11:26
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Я думаю, что имеет место обычная провокация. И блогер-падальшик, который решил присосаться к "резонансному" инфоповоду.

Вслед за Куатом уедет отдыхать в Турцию.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8577
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 05.03.26 - 11:29
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это психотип женщины такой ,что у женщины, что у блогера! Жить без скандала ни минуты не могут, тут от национальности не зависит! Да и скорее всего недалёкого ума оба!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8577
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 05.03.26 - 11:32
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
песню на турецком

Раньше очень слушали! Особенно Таркана! А Кикабидзе насчёт парикмахерских не знаю, дома точно слушали.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29691
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 11:39
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Тебе не понравится. Поэтому лучше не надо

Тогда в чем Наташа не права? :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17475
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 11:39
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: Да и скорее всего недалёкого ума оба!
Да наверно так и есть. Дело не в песни а они просто друг друга раздражали. Музыка повод по лаится был.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2203
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 12:39
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь все проблемы из-за того, что у каждой мартышки есть телефон с камерой и доступом в интернет. Каждый шаг надо сливать в сеть. И хайповать..
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2489
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 05.03.26 - 12:43
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
у каждой мартышки есть телефон

Вы кого мартышкой назвали? 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46959
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 19:31
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно, мы как ближайший экономический, военный и главное политический союзник России просто обязаны переписывать ее опыт и применять тут.
Только патриотические песни, только на государственном языке, без наркотиков, без слов о водке или пиве, без оскорблений и применять песни только дружественных стран, уважающих Россию и Казахстан.
А потому по ее примеру нужно создать казахскую дружину, казахские патрули, которые чуть что как в России обязаны стучать, доносить и даже применять силу к преступным элементам, и даже оружие.
А по другому никак.
Это если смотреть правильно, но конечно, мне как представителю русского мира это много хуже будет, но деваться некуда, мой русский мир в России такой, то почему в Казахстане нет пока казахского мира?
Имеют на это полное право,
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8045
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 05.03.26 - 19:35
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня есть флешка на 14 часов ,поет только Алла и более никого. Так, сели ко мне три мужика и потребовали переключить,ибо один из них не выносит эту женщину которая поет. Тогда я, вытащил флэшку,и снова включил, первые песни начинались англоязычным альбомом той же самой Аллы. Мужики одобрительно согласились и мы поехали. Люди не выносят русский язык от слова вообще
Профайл Посетить вебсайт
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 101
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS