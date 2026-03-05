Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...

Отправлено: - 10:36

Допустим, я не перевариваю любую попсятину из свадебно-тойской тематики, независимо от того, на каком языке она звучит. Меня однакого раздражают, как репертуар Сердючки, так и песни типа Кызыл орик или Чёрные глаза. Когда слышу подобные песни, я тоже могу сказать, что я такое д..мо слушать не хочу. Где тут разжигание розни?