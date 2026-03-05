Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено уголовное дело
Отправлено: 05.03.26 - 09:13
По словам Алмагуль, обратившейся в полицию по данному факту, в парикмахерской включали песни на русском, турецком и грузинском, а вот на казахском ей ставить запретили. Причем в грубой форме.
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 05.03.26 - 10:36
Допустим, я не перевариваю любую попсятину из свадебно-тойской тематики, независимо от того, на каком языке она звучит. Меня однакого раздражают, как репертуар Сердючки, так и песни типа Кызыл орик или Чёрные глаза. Когда слышу подобные песни, я тоже могу сказать, что я такое д..мо слушать не хочу. Где тут разжигание розни?
Отправлено: 05.03.26 - 10:56
Цитата:
Вкусовщина - это теперь тоже характеристика с нац.подтекстом.
Не нравится песни на казахском - ты против государства, предатель, Иуда.и пофиг, что тебе просто песни не нравятся.
юля елиссева:
Где тут разжигание
Где тут разжигание
Вкусовщина - это теперь тоже характеристика с нац.подтекстом.
Не нравится песни на казахском - ты против государства, предатель, Иуда.и пофиг, что тебе просто песни не нравятся.
Отправлено: 05.03.26 - 11:04
Цитата:
А я "Марджанджа" Шуфутинского и "С Днём рождения" Аллегровой... Это прям рвота сразу Получается я против евреев и армян?
юля елиссева:
я не перевариваю
я не перевариваю
А я "Марджанджа" Шуфутинского и "С Днём рождения" Аллегровой... Это прям рвота сразу Получается я против евреев и армян?
Отправлено: 05.03.26 - 11:23
Я думаю, что имеет место обычная провокация. И блогер-падальшик, который решил присосаться к "резонансному" инфоповоду.
Отправлено: 05.03.26 - 11:26
Цитата:
Вслед за Куатом уедет отдыхать в Турцию.
vofkakst:
Я думаю, что имеет место обычная провокация. И блогер-падальшик, который решил присосаться к "резонансному" инфоповоду.
Я думаю, что имеет место обычная провокация. И блогер-падальшик, который решил присосаться к "резонансному" инфоповоду.
Вслед за Куатом уедет отдыхать в Турцию.
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 05.03.26 - 11:29
Это психотип женщины такой ,что у женщины, что у блогера! Жить без скандала ни минуты не могут, тут от национальности не зависит! Да и скорее всего недалёкого ума оба!
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 05.03.26 - 11:32
Цитата:
Раньше очень слушали! Особенно Таркана! А Кикабидзе насчёт парикмахерских не знаю, дома точно слушали.
abaika95:
песню на турецком
песню на турецком
Раньше очень слушали! Особенно Таркана! А Кикабидзе насчёт парикмахерских не знаю, дома точно слушали.
Отправлено: 05.03.26 - 11:39
Цитата:
Тогда в чем Наташа не права?
Vit:
Тебе не понравится. Поэтому лучше не надо
Тебе не понравится. Поэтому лучше не надо
Тогда в чем Наташа не права?
Отправлено: 05.03.26 - 11:39
Цитата:
saba: Да и скорее всего недалёкого ума оба!Да наверно так и есть. Дело не в песни а они просто друг друга раздражали. Музыка повод по лаится был.
Отправлено: 05.03.26 - 12:39
А ведь все проблемы из-за того, что у каждой мартышки есть телефон с камерой и доступом в интернет. Каждый шаг надо сливать в сеть. И хайповать..
Re: "Оскорбила казахскую музыку": в Кокшетау заведено...
Отправлено: 05.03.26 - 12:43
Цитата:
Вы кого мартышкой назвали?
vofkakst:
у каждой мартышки есть телефон
у каждой мартышки есть телефон
Вы кого мартышкой назвали?
