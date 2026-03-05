НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За "ненадлежащее обращение с детьми" уволили помощника воспитателя в Рудном
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53620
За "ненадлежащее обращение с детьми" уволили помощника воспитателя в Рудном
Отправлено: 05.03.26 - 11:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию портала ИА "Город" 4 марта прислали видео с камер видеонаблюдения из ясли-сада «Алтын бөбек» в Рудном. На записи от 3 марта 2026 года – группа «Ботакан-Ягодка». Одна из сотрудниц, присматривающих за детьми, грубо дергала ребенка за руку, выводя из-за столика.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8577
Re: За "ненадлежащее обращение с детьми" уволили...
Отправлено: 05.03.26 - 11:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда я учился, нас учитель химии по рукам указкой била, указка была из оргстекла. может мне тоже куда нибудь подать жалобу?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS