≡ Смягчить наказание для участников иностранных конфликтов предложил депутат
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53616
Смягчить наказание для участников иностранных конфликтов предложил депутат
Отправлено: 04.03.26 - 15:41
"В такой сложной ситуации разные стороны активно используют приёмы вербовки, обмана, агитации для привлечения людей к вооружённым конфликтам. К сожалению, число наших соотечественников, попавших под такое влияние, увеличивается", — заявил Амантайулы.
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3968
Re: Смягчить наказание для участников иностранных конфликтов...
Отправлено: 04.03.26 - 15:41
#1
Путину нужно новое мясо? А для этого надо чтобы ватные казахстанцы не боялись преследования на родине? Или это вообще Третьяков лоббируетт закон, чтобы в Кастанай вернуться?
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1929
Смягчить наказание для участников иностранных конфликтов предложил депутат
Отправлено: 04.03.26 - 16:42
#2
Цитата:
юля елиссева:
чтобы ватные казахстанцы

Похоже на то. Чот наш Коке совсем задружил с дедом.. Печально это и опасно.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2487
Re: Смягчить наказание для участников иностранных конфликтов...
Отправлено: 04.03.26 - 17:31
#3
"Кошка бросила котят, это Путин виноват."
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46958
Смягчить наказание для участников иностранных конфликтов предложил депутат
Отправлено: 04.03.26 - 20:19
#4
Не буду повторяться..



[Исправлено: 111, 04.03.2026 - 21:20]
