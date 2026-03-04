НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Суперстарт с Суперкубком: проявили характер. «Мы абсолютно уверены, что в этом году станем чемпионами» - Кумар Аксакалов
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53616
Суперстарт с Суперкубком: проявили характер. «Мы абсолютно уверены, что в этом году станем чемпионами» - Кумар Аксакалов
Отправлено: 04.03.26 - 12:31
«Давайте памятно поднимем кубок на «раз, два, три»! Кумар Иргибаевич, поднимаем вместе кубок! Жеңiс құтты болсын!» - слышалось со сцены. Костанайский «Тобол» триумфально промаршировал в сезон-2026 с Суперкубком Казахстана. Что может ожидать команду в этом году с обновлённым составом?
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2196
Re: Суперстарт с Суперкубком: проявили характер. «Мы абсолютно...
Отправлено: 04.03.26 - 12:31
#1
Логотип стал хуже - это факт.

По встрече - тупо междусобойчик перед акиматом.
В первую очередь играют для болельщиков, а не для властей. Чисто наш местечковый формат - главное чтобы акимат и журналисты были.
Цитата:
появилась латиница с её непонятным нынешним статусом в Казахстане


Вот-вот...
Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
171
Re: Суперстарт с Суперкубком: проявили характер. «Мы абсолютно...
Отправлено: 04.03.26 - 18:26
#2
Цитата:
vofkakst:
По встрече - тупо междусобойчик перед акиматом.

Вот и я так подумал..Непонятный статус команды , руководит Клубом Общественный Фонд, среди учредителей которого , кто бы мог подумать-Булат Искаков и Нурбол Жумаскалиев и ещё 3 непонятных персонажа, деньги получают с бюджета и спонсоров , аудит финансов (к слову -в т.ч. бюджетных) из года в год проводит одна и та же ЧАСТНЫЙ аудитор..Что можно ещё сказать? О требовании Президента в плане приватизации клубов здесь не слыхали или пошли своим путём, всё как обычно..
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2503
Re: Суперстарт с Суперкубком: проявили характер. «Мы абсолютно...
Отправлено: 04.03.26 - 21:44
#3
Цитата:
Впору было и дальше задавать вопросы: например, для кого вообще играет костанайская команда, как не для болельщиков.

Источник:

Вообще то футболисты в первую очередь играют за финансовое вознаграждение. А болельщики для них дело десятое, это раньше при СССР играли за страну..
Цитата:
- По одному матчу судить тяжело, - делится наблюдениями Юрий Коломацкий.

Источник:

Ещё один знаток.. хвостиков с веревочками..
