Отправлено: - 18:26

vofkakst:

По встрече - тупо междусобойчик перед акиматом.

Цитата:Вот и я так подумал..Непонятный статус команды , руководит Клубом Общественный Фонд, среди учредителей которого , кто бы мог подумать-Булат Искаков и Нурбол Жумаскалиев и ещё 3 непонятных персонажа, деньги получают с бюджета и спонсоров , аудит финансов (к слову -в т.ч. бюджетных) из года в год проводит одна и та же ЧАСТНЫЙ аудитор..Что можно ещё сказать? О требовании Президента в плане приватизации клубов здесь не слыхали или пошли своим путём, всё как обычно..