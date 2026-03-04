НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Жумангарин не ответил на вопрос, откуда у его жены 88 млн тенге
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53616
Жумангарин не ответил на вопрос, откуда у его жены 88 млн тенге
Отправлено: 04.03.26 - 16:23
Министра национальной экономики Серика Жумангарина спросили о доходах его супруги, которая, согласно опубликованной декларации, заработала более 88 млн тенге. Чиновник заявил, что выполнил все требования закона и ему нечего скрывать.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2196
Жумангарин не ответил на вопрос, откуда у его жены 88 млн тенге
Отправлено: 04.03.26 - 16:23
#1
Это все что нам нужно знать) чисто только по закону.

[Исправлено: vofkakst, 04.03.2026 - 16:28]
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1929
Re: Жумангарин не ответил на вопрос, откуда у его жены 88 млн...
Отправлено: 04.03.26 - 16:44
#2
А сам наверно угарает,знали бы вы сколько на самом деле :lol: Чем там эти 88 лямов,курам на смех :lol:
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1885
Re: Жумангарин не ответил на вопрос, откуда у его жены 88 млн...
Отправлено: 04.03.26 - 16:49
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это чистый доход без оборотных средств ? или вместе ? если нет то оборотные средства в какой сумме ?
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
516
Re: Жумангарин не ответил на вопрос, откуда у его жены 88 млн...
Отправлено: 04.03.26 - 17:16
#4
Ага, что он- дурак, чтобы рыбные места выдавать?)))) Где клево ловится
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2196
Re: Жумангарин не ответил на вопрос, откуда у его жены 88 млн...
Отправлено: 04.03.26 - 18:00
#5
Событие "А": вопрос:
Цитата:
Журналисты уточнили, что речь не о сокрытии доходов, а о том, каким образом были заработаны средства. По их словам, людям было бы интересно узнать, как можно добиться такого уровня дохода.


Событие "Б":встречный вопрос:
Цитата:
Какие ко мне вопросы, скажите?»


Внимание, вопрос - это ли представитель слышащего государства? Есть четкий вопрос, от которого увиливает, прикрываясь отсутствием требования закона. Его просто спросили, ответа - нет. Так и живём, господа. Чисто по "букве закона"
