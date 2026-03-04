НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять техпаспорт авто
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53616
В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять техпаспорт авто
Отправлено: 04.03.26 - 14:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый сервис разработала команда Kaspi.kz совместно с Министерством внутренних дел, Информационно-производственным центром МВД и Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8044
Re: В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять техпаспорт авто
Отправлено: 04.03.26 - 14:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каспий осталось открыть виртуальный чат знакомств,а так всей сферой жизни он владеет
Профайл Посетить вебсайт
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2195
В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять техпаспорт авто
Отправлено: 04.03.26 - 15:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Справедливости ради стоит отметить, что каспи реально работает и превносит инновации. Все остальные внаглую слизывают у них наработки. Вон у халыка маркет появился, qr у каждого второго банка, завязки с госорганами.

Жалко что правительство кэшбэк душит. Во всем цивилизованном мире кэшбэк - обычное дело, как "спасибо" от банка за пользование услугами, и только в кз это - незаконное обогащение. А все так хорошо начиналось
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS