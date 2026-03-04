НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бесплатно - на референдум. Режим работы общественного транспорта изменят в Костанае 15-го, 21-го и 22 марта
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53616
Бесплатно - на референдум. Режим работы общественного транспорта изменят в Костанае 15-го, 21-го и 22 марта
Отправлено: 04.03.26 - 14:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с проведением республиканского референдума и празднованием Наурыз мейрамы в Костанае будет изменён режим работы общественного транспорта. Об этом сегодня. 4 марта, сообщила пресс-служба акима областного центра.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3968
Re: Бесплатно - на референдум. Режим работы общественного...
Отправлено: 04.03.26 - 14:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А за чей счет банкет? Перевозчикам будут компенсировать убытки из бюджета или просто напрягать катать бесплатно?
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2195
Re: Бесплатно - на референдум. Режим работы общественного...
Отправлено: 04.03.26 - 15:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что мешает сделать проезд бесплатным и с 13:01?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 97, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 97
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS