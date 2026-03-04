Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Бесплатно - на референдум. Режим работы общественного транспорта изменят в Костанае 15-го, 21-го и 22 марта
Бесплатно - на референдум. Режим работы общественного транспорта изменят в Костанае 15-го, 21-го и 22 марта
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 97, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 97
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать