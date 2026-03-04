В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять техпаспорт авто

Отправлено: - 15:41

Справедливости ради стоит отметить, что каспи реально работает и превносит инновации. Все остальные внаглую слизывают у них наработки. Вон у халыка маркет появился, qr у каждого второго банка, завязки с госорганами.



Жалко что правительство кэшбэк душит. Во всем цивилизованном мире кэшбэк - обычное дело, как "спасибо" от банка за пользование услугами, и только в кз это - незаконное обогащение. А все так хорошо начиналось