Пенсия от 500 тысяч до 1 миллиона: расчёт ЕНПФ для казахстанцев
 
 
20.12.07
Сообщений:
Пенсия от 500 тысяч до 1 миллиона: расчёт ЕНПФ для казахстанцев
Отправлено: 04.03.26 - 13:49
"В первый год размер ежемесячной выплаты определяется исходя из ставки 6,5 процента от суммы накоплений, разделённой на 12 месяцев. Далее применяется ежегодная индексация 5 процентов", — говорится в ответе.
Костанай
25.06.07
Сообщений:
Re: Пенсия от 500 тысяч до 1 миллиона: расчёт ЕНПФ для...
Отправлено: 04.03.26 - 13:49
Средний срок дожития после выхода на пенсию после 63 лет- 10 лет. Умножаем на 12 месяцев= 120. Сумму пенсионных 54 167 умножаем на 120 получается 6 500 040 тенге. А остальные 4 миллиона кому пойдут?? Нехило так пенсионерские деньги прибирают.. А многие не доживают...
