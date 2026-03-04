НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Где фейк и где реальность? Информацию о бесплатном проезде в автобусах рассылают в Сети
 
 
20.12.07
53613
Где фейк и где реальность? Информацию о бесплатном проезде в автобусах рассылают в Сети
Отправлено: 04.03.26 - 10:50
На фотографии, явно созданной с помощью искусственного интеллекта, сказано, что проезд будет бесплатным для пассажиров в честь Международного женского дня, 15 марта в честь референдума и 22 марта по случаю праздника Наурыз.
Читать новость

сайлау курманов
* сайлау курманов
рудный
02.07.12
8044
Re: Где фейк и где реальность? Информацию о бесплатном проезде в...
Отправлено: 04.03.26 - 10:50
Уважаемого Марта Тулепова поздравляю с днем рождения, желаю всего хорошего
* Тимур Гафуров
05.01.07
2828
Re: Где фейк и где реальность? Информацию о бесплатном проезде в...
Отправлено: 04.03.26 - 13:00
Пожалуйста, не отклоняйтесь от темы.
Для сообщений на другие темы есть ветка Флуд.
