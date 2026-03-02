НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 688 из 688«1...686687688
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.26 - 20:45
#10306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Помнится, чтобы уесть Марика Вы из прошлого тысячелетия цитаты доставали!

Это личное ;-) Вам такой уровень моего внимания не светит :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.26 - 20:48
#10307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
ещё раз, при молчаливом согласии большинства

Это и есть демократия, когда большинство с чем то согласны или не согласны. Мнение меньшинства демократию не интересует.
Цитата:
saba:
Но таких , как я меньшинство!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7864
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 18:04
#10308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет, желаю мира, радости, добра и благополучия!

Цитата:
saba:
Вот Кайрат где то пропал уже давно, не видно его реакции на его кумира! Или наблюдает как всегда, только молча?


Наблюдаю, для меня всё было ожидаемо. Почти три года тому назад отмечал, что США в перспективе примут действенные меры до военного вмешательства в Иран, чтобы не допустить появления у последних ядерного оружия, процитирую (16.03.2023 г.):

Kairat stayer: На мой взгляд, на Ближнем Востоке сложилась напряжённая обстановка. Якобы, Иран находится на завершающем этапе в вопросах разработки ядерного оружия.

Как, ранее на форуме неоднократно отмечали, что Иран и Израиль непримиримые противники. Последних поддерживает США и они будут принимать все меры по недопущению того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, вплоть до военного вмешательства. Недавно уничтожили ряд заводов Ирана по производству оружия и беспилотников. Кроме того, Израиль поддерживает хорошие отношения с Пакистаном, Турцией, Саудовской Аравией и Азербайджаном как с союзниками. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в феврале 2023 года, с официальным визитом находился в Азербайджане и выразил удовлетворение развитием отношений между странами...

Подробнее здесь:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 19:14
#10309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Наблюдаю, для меня всё было ожидаемо

И кто теперь агрессор? Или агрессор уже не такое уж и плохое слово? Нужно прояснить этот момент, а то 111 уже запутался, к кому подлизываться. :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7864
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 20:15
#10310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И кто теперь агрессор? Или агрессор уже не такое уж и плохое слово?


Агрессия часто порождает ответную агрессию. Конфликт Ирана с Израилем длительный, втянуты не только два государства, но также и многочисленные прокси Ирана в Ираке, Сирии, Ливане, Палестине и Йемене. Выше по ссылке ранее отмечал, что во всех доктринах, документах Иран прописал, что Израиль, как государство должно быть ими уничтожено.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7864
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 20:30
#10311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
BBC News (Британская общественно вещательная корпорация) - вчера отмечала: Исламская власть в Иране пока держится. Насколько она прочна, покажут ближайшие дни...

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 03.03.2026 - 21:31]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8572
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 21:28
#10312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
кто теперь агрессор?

Вопрос в том кому вы симпатизируете! Если это свой,"наш" тогда это Доминатор, если не свой тогда конечно агрессор!(Доминатор он же за всё хорошее против всего плохого, а агрессор,он просто бяка) Это как шпион и разведчик, шпион это гад, а разведчик это человек благородной и мужественной профессии!
Вышла кстати новая песня Слепакова про Трампа,не шедевр конечно , но своя сермяжная, она же посконная правда по Васисуалию Лоханкину там есть.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4965
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 22:12
#10313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


А теперь ещё и атомную бомбу приписали, в Ираке химическое оружие, так и не нашли. Но движение мирной демократии в мире продолжается. Кто следующий?

[Исправлено: Эл-починно, 03.03.2026 - 23:15]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 22:25
#10314
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Кто следующий?

Может Куба?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8960
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 22:48
#10315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Может Куба?


Зачем гадать: - просто посмотрите список друзей России и не ошибётесь: - Югославия, Ирак, Ливия, Венесуэла, Иран и далее по списку.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29684
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 23:17
#10316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Зачем гадать: - просто посмотрите список друзей России и не ошибётесь: - Югославия, Ирак, Ливия, Венесуэла, Иран и далее по списку.

Первая в списке - Северная Корея :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1884
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.26 - 00:07
#10317
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Как, ранее на форуме неоднократно отмечали, что Иран и Израиль непримиримые противники.


шесть лет назад в США вышла сенсационная книга, ставящая вопрос Ирано - Израильского конфликта с ног на голову /

Автор - американский еврей Лиор Штернфельд, являющийся доцентом кафедры истории и еврейских исследований Пенсильванского государственного университета, не испугался шквала критики и, не спеша, провел огромную работу по изучению архивных материалов, подтверждающих массовое участие иранских евреев в революции 1979 года на стороне аятоллы Хомейни.

Проверяя первоисточники, опрашивая очевидцев событий, Лиор Штернфельд раскрыл неизвестные для широкой общественности факты из истории исламской революции с точки зрения еврейской диаспоры.

В частности, он рассказал, как от пяти до двенадцати тысяч евреев стекались из синагог Тегерана на площади иранской столицы, чтобы принять участие в протестных демонстрациях против шахского режима Резы Пехлеви (1919-1980), способствуя, тем самым, победе Исламской революции.

Сенсация? По-моему вполне.

Книга, открывающая новые границы восприятия, называется «Между Ираном и Сионом: Еврейские истории Ирана двадцатого века» («Between Iran and Zion Jewish Histories of Twentieth-Century Iran»).

Только в Тегеране свободно действуют 14 синагог, открыто два кошерных ресторана, есть еврейский дом престарелых и иудейское кладбище.

В столице Ирана также имеется еврейская библиотека («Центральная библиотека еврейской ассоциации») с крупным книжным фондом, где евреи-ученые ведут исследования иудаизма и всего, с ним связанного.
Иранские евреи выпускают собственную газету («Офоге-Бина»), а Еврейский Госпиталь Доктора Шапиро – крупнейшая благотворительная больница из всех подобных учреждений для религиозных меньшинств в Иране.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1884
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.26 - 00:09
#10318
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«А лисички Взяли спички, К морю синему пошли, Море синее зажгли».(с)
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1884
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.03.26 - 00:20
#10319
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а теперь задайте вопрос - какие страны могут за короткое время восстановить газовую нефтяную инфраструктуру месторождения у кого есть технологии ?
это США / Германия / Южная Корея /
Профайл
Страница 688 из 688«1...686687688
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS