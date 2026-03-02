Отправлено: - 18:04

saba:

Вот Кайрат где то пропал уже давно, не видно его реакции на его кумира! Или наблюдает как всегда, только молча?



Всем привет, желаю мира, радости, добра и благополучия!Цитата:Наблюдаю, для меня всё было ожидаемо. Почти три года тому назад отмечал, что США в перспективе примут действенные меры до военного вмешательства в Иран, чтобы не допустить появления у последних ядерного оружия, процитирую (16.03.2023 г.):Kairat stayer: На мой взгляд, на Ближнем Востоке сложилась напряжённая обстановка. Якобы, Иран находится на завершающем этапе в вопросах разработки ядерного оружия.Как, ранее на форуме неоднократно отмечали, что Иран и Израиль непримиримые противники. Последних поддерживает США и они будут принимать все меры по недопущению того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, вплоть до военного вмешательства. Недавно уничтожили ряд заводов Ирана по производству оружия и беспилотников. Кроме того, Израиль поддерживает хорошие отношения с Пакистаном, Турцией, Саудовской Аравией и Азербайджаном как с союзниками. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в феврале 2023 года, с официальным визитом находился в Азербайджане и выразил удовлетворение развитием отношений между странами...Подробнее здесь: