Наблюдаю, для меня всё было ожидаемо. Почти три года тому назад отмечал, что США в перспективе примут действенные меры до военного вмешательства в Иран, чтобы не допустить появления у последних ядерного оружия, процитирую (16.03.2023 г.):
Kairat stayer: На мой взгляд, на Ближнем Востоке сложилась напряжённая обстановка. Якобы, Иран находится на завершающем этапе в вопросах разработки ядерного оружия.
Как, ранее на форуме неоднократно отмечали, что Иран и Израиль непримиримые противники. Последних поддерживает США и они будут принимать все меры по недопущению того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, вплоть до военного вмешательства. Недавно уничтожили ряд заводов Ирана по производству оружия и беспилотников. Кроме того, Израиль поддерживает хорошие отношения с Пакистаном, Турцией, Саудовской Аравией и Азербайджаном как с союзниками. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в феврале 2023 года, с официальным визитом находился в Азербайджане и выразил удовлетворение развитием отношений между странами...
maxsaf: И кто теперь агрессор? Или агрессор уже не такое уж и плохое слово?
Агрессия часто порождает ответную агрессию. Конфликт Ирана с Израилем длительный, втянуты не только два государства, но также и многочисленные прокси Ирана в Ираке, Сирии, Ливане, Палестине и Йемене. Выше по ссылке ранее отмечал, что во всех доктринах, документах Иран прописал, что Израиль, как государство должно быть ими уничтожено.
Вопрос в том кому вы симпатизируете! Если это свой,"наш" тогда это Доминатор, если не свой тогда конечно агрессор!(Доминатор он же за всё хорошее против всего плохого, а агрессор,он просто бяка) Это как шпион и разведчик, шпион это гад, а разведчик это человек благородной и мужественной профессии! Вышла кстати новая песня Слепакова про Трампа,не шедевр конечно , но своя сермяжная, она же посконная правда по Васисуалию Лоханкину там есть.
Kairat stayer: Как, ранее на форуме неоднократно отмечали, что Иран и Израиль непримиримые противники.
шесть лет назад в США вышла сенсационная книга, ставящая вопрос Ирано - Израильского конфликта с ног на голову /
Автор - американский еврей Лиор Штернфельд, являющийся доцентом кафедры истории и еврейских исследований Пенсильванского государственного университета, не испугался шквала критики и, не спеша, провел огромную работу по изучению архивных материалов, подтверждающих массовое участие иранских евреев в революции 1979 года на стороне аятоллы Хомейни.
Проверяя первоисточники, опрашивая очевидцев событий, Лиор Штернфельд раскрыл неизвестные для широкой общественности факты из истории исламской революции с точки зрения еврейской диаспоры.
В частности, он рассказал, как от пяти до двенадцати тысяч евреев стекались из синагог Тегерана на площади иранской столицы, чтобы принять участие в протестных демонстрациях против шахского режима Резы Пехлеви (1919-1980), способствуя, тем самым, победе Исламской революции.
Сенсация? По-моему вполне.
Книга, открывающая новые границы восприятия, называется «Между Ираном и Сионом: Еврейские истории Ирана двадцатого века» («Between Iran and Zion Jewish Histories of Twentieth-Century Iran»).
Только в Тегеране свободно действуют 14 синагог, открыто два кошерных ресторана, есть еврейский дом престарелых и иудейское кладбище.
В столице Ирана также имеется еврейская библиотека («Центральная библиотека еврейской ассоциации») с крупным книжным фондом, где евреи-ученые ведут исследования иудаизма и всего, с ним связанного. Иранские евреи выпускают собственную газету («Офоге-Бина»), а Еврейский Госпиталь Доктора Шапиро – крупнейшая благотворительная больница из всех подобных учреждений для религиозных меньшинств в Иране.
Трамп не Путин и не вообще кто нибудь ещё! Для него выйти из войны не достигнув цели это пара пустяков и лицо при этом он не потеряет!Вчера он решил бомбить Иран не просчитав последствий в виде блокады Ормузского пролива,завтра если это скажется на цене бензина в США он запросто бросит своего союзника Израиль воевать в одиночку с Ираном. Он взбалмошен и никто не знает, что ему придёт в голову в следующий момент и не особо оглядывается на законы самой Америки не говоря уже о международных законах! Все к этому уже привыкли и ему всё сойдёт с рук! Это сугубо моё мнение, на роль эксперта не претендую!
