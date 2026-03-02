НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 688 из 688«1...686687688
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.26 - 20:45
#10306
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Помнится, чтобы уесть Марика Вы из прошлого тысячелетия цитаты доставали!

Это личное ;-) Вам такой уровень моего внимания не светит :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.03.26 - 20:48
#10307
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
ещё раз, при молчаливом согласии большинства

Это и есть демократия, когда большинство с чем то согласны или не согласны. Мнение меньшинства демократию не интересует.
Цитата:
saba:
Но таких , как я меньшинство!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 18:04
#10308
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет, желаю мира, радости, добра и благополучия!

Цитата:
saba:
Вот Кайрат где то пропал уже давно, не видно его реакции на его кумира! Или наблюдает как всегда, только молча?


Наблюдаю, для меня всё было ожидаемо. Почти три года тому назад отмечал, что США в перспективе примут действенные меры до военного вмешательства в Иран, чтобы не допустить появления у последних ядерного оружия, процитирую (16.03.2023 г.):

Kairat stayer: На мой взгляд, на Ближнем Востоке сложилась напряжённая обстановка. Якобы, Иран находится на завершающем этапе в вопросах разработки ядерного оружия.

Как, ранее на форуме неоднократно отмечали, что Иран и Израиль непримиримые противники. Последних поддерживает США и они будут принимать все меры по недопущению того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, вплоть до военного вмешательства. Недавно уничтожили ряд заводов Ирана по производству оружия и беспилотников. Кроме того, Израиль поддерживает хорошие отношения с Пакистаном, Турцией, Саудовской Аравией и Азербайджаном как с союзниками. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в феврале 2023 года, с официальным визитом находился в Азербайджане и выразил удовлетворение развитием отношений между странами...

Подробнее здесь:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29682
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 19:14
#10309
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Наблюдаю, для меня всё было ожидаемо

И кто теперь агрессор? Или агрессор уже не такое уж и плохое слово? Нужно прояснить этот момент, а то 111 уже запутался, к кому подлизываться. :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7863
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.03.26 - 20:15
#10310
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И кто теперь агрессор? Или агрессор уже не такое уж и плохое слово?


Агрессия часто порождает ответную агрессию. Конфликт Ирана с Израилем длительный, втянуты не только два государства, но также и многочисленные прокси Ирана в Ираке, Сирии, Ливане, Палестине и Йемене. Выше по ссылке ранее отмечал, что во всех доктринах, документах Иран прописал, что Израиль, как государство должно быть ими уничтожено.
Профайл
Страница 688 из 688«1...686687688
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS