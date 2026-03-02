Всем привет, желаю мира, радости, добра и благополучия!
Цитата:
saba: Вот Кайрат где то пропал уже давно, не видно его реакции на его кумира! Или наблюдает как всегда, только молча?
Наблюдаю, для меня всё было ожидаемо. Почти три года тому назад отмечал, что США в перспективе примут действенные меры до военного вмешательства в Иран, чтобы не допустить появления у последних ядерного оружия, процитирую (16.03.2023 г.):
Kairat stayer: На мой взгляд, на Ближнем Востоке сложилась напряжённая обстановка. Якобы, Иран находится на завершающем этапе в вопросах разработки ядерного оружия.
Как, ранее на форуме неоднократно отмечали, что Иран и Израиль непримиримые противники. Последних поддерживает США и они будут принимать все меры по недопущению того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, вплоть до военного вмешательства. Недавно уничтожили ряд заводов Ирана по производству оружия и беспилотников. Кроме того, Израиль поддерживает хорошие отношения с Пакистаном, Турцией, Саудовской Аравией и Азербайджаном как с союзниками. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в феврале 2023 года, с официальным визитом находился в Азербайджане и выразил удовлетворение развитием отношений между странами...
maxsaf: И кто теперь агрессор? Или агрессор уже не такое уж и плохое слово?
Агрессия часто порождает ответную агрессию. Конфликт Ирана с Израилем длительный, втянуты не только два государства, но также и многочисленные прокси Ирана в Ираке, Сирии, Ливане, Палестине и Йемене. Выше по ссылке ранее отмечал, что во всех доктринах, документах Иран прописал, что Израиль, как государство должно быть ими уничтожено.
