Re: “Накажем за деньги“: казахстанцам предлагают необычную...

Отправлено: - 14:44

Обидчиков наказать это святое дело, но я не стал обращаться за подобными методами наказания. Как говорил тов Ленин, я пошел другим путем. Дед который бесконца бомбил жалобами за ночную торговлю, под ним развалился табурает когда вкручивал лампочку в подьезде. Девушка которая обозвала меня нищебродом,также внезапно умерла непонятно от чего. Всем известный жулик рудненскии бичует на вокзале.