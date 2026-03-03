НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Накажем за деньги": казахстанцам предлагают необычную услугу
 
 
“Накажем за деньги“: казахстанцам предлагают необычную услугу
Отправлено: 03.03.26 - 14:44
В сети распространяется объявление, в котором неизвестные предлагают "решать вопросы нестандартными способами" и обещают клиентам "поддержку в ситуациях, когда обычные слова не работают". Публикацию прокомментировали в МВД.
Re: “Накажем за деньги“: казахстанцам предлагают необычную...
Обидчиков наказать это святое дело, но я не стал обращаться за подобными методами наказания. Как говорил тов Ленин, я пошел другим путем. Дед который бесконца бомбил жалобами за ночную торговлю, под ним развалился табурает когда вкручивал лампочку в подьезде. Девушка которая обозвала меня нищебродом,также внезапно умерла непонятно от чего. Всем известный жулик рудненскии бичует на вокзале.
Re: “Накажем за деньги“: казахстанцам предлагают необычную...
А, если ваш обидчик, окажеться гос.служащим или наоборот - то как быть при легализации услуг подобного рода, например с ситуации о якобы клевете и недостоверности информации с бывшим, УВОЛЕННОЙ по ваше..., пардон - собственному желанию оскандалившей с персональным туалетом зам.акима области???
Re: “Накажем за деньги“: казахстанцам предлагают необычную...
Сайлау, вы страшный человек)
