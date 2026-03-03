Отправлено: - 17:20





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=58919 По их словам, водитель «ГАЗели» двигался задним ходом и совершил наезд на двухлетнюю девочку. Пятилетний мальчик, находившийся рядом, успел отскочить и не пострадал. Их мать потеряла сознание и была госпитализирована.Источник:

Цитата:двухлетняя девочка ведь совсем малышка.. только за ручку водить в такой гололёд.. Спрашивается где в это время была мать девочки? Скорее всего безответственно глазела в смартфон. Теперь водитель понесёт наказание.. малышку жалко