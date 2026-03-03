НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Двухлетняя девочка погибла под колёсами "ГАЗели" в Рудном. Полиция проводит расследование
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53607
Двухлетняя девочка погибла под колёсами "ГАЗели" в Рудном. Полиция проводит расследование
Отправлено: 03.03.26 - 17:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- По предварительным данным, водитель автомобиля "ГАЗель", осуществляя движение задним ходом во дворе одного из жилых домов, допустил наезд на ребёнка, - сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2502
Двухлетняя девочка погибла под колёсами "ГАЗели" в Рудном. Полиция проводит расследование
Отправлено: 03.03.26 - 17:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По их словам, водитель «ГАЗели» двигался задним ходом и совершил наезд на двухлетнюю девочку. Пятилетний мальчик, находившийся рядом, успел отскочить и не пострадал. Их мать потеряла сознание и была госпитализирована.

Источник:


двухлетняя девочка ведь совсем малышка.. только за ручку водить в такой гололёд.. Спрашивается где в это время была мать девочки? Скорее всего безответственно глазела в смартфон. Теперь водитель понесёт наказание.. малышку жалко

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 03.03.2026 - 18:22]
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1562
Re: Двухлетняя девочка погибла под колёсами "ГАЗели" в...
Отправлено: 03.03.26 - 17:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не дай бог такое никому. Но часто вижу, идёт через дорогу мадам, впереди коляску толкает, в ушах наушники,сама в телефоне и не глянет ни в одну сторону. Ну ладно, своя жизнь не дорога, о ребенке бы подумала.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS