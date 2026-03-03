Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Двухлетняя девочка погибла под колёсами "ГАЗели" в Рудном. Полиция проводит расследование
Двухлетняя девочка погибла под колёсами "ГАЗели" в Рудном. Полиция проводит расследование
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать