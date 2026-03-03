НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Когда захотели уйти, дверь была закрыта» - Дело о лишении подростков свободы расследует полиция в Костанайской области
 
 
«Когда захотели уйти, дверь была закрыта» - Дело о лишении подростков свободы расследует полиция в Костанайской области
Отправлено: 03.03.26 - 17:06
Отправлено: 03.03.26 - 17:06
Вот уже несколько месяцев жители с. Боровское Мендыкаринского района пытаются добиться от полиции всестороннего и объективного расследования произошедшего. Инцидент произошел 18 октября 2025 года в центре села. Мужчина запер двух девочек в маленьком помещении торгового павильона.
Re: «Когда захотели уйти, дверь была закрыта» - Дело о лишении...
Отправлено: 03.03.26 - 17:06
Отправлено: 03.03.26 - 17:06
у продавца много подробностей, фактажа
у девочек как то очень все просто
шли мимо их угостили шаурмой, раз угостил то дай и соку....ой сок с водкой оказался начали ржать, ушли в павильон
их выпустили потом
продавец гад такой что то хотел от них непонятно что


за сок заплатите человеку та
