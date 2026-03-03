НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Отделения и участки: Минздрав объяснил изменения в педиатрической помощи
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53607
Отделения и участки: Минздрав объяснил изменения в педиатрической помощи
03.03.26 - 15:40
В данных, которыми поделились в Минздраве, упоминается, что модель первичной медико-санитарной помощи строится на семейно ориентированном подходе: врачи общей практики следят за здоровьем всех членов семьи, а сопровождение детей ведут по всем направлениям и непрерывно.
Д
Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1562
Re: Отделения и участки: Минздрав объяснил изменения в...
03.03.26 - 15:40
#1
Уже проходили такое. Как не маскируй, а суть одна- педиатров изживают. Прошлый раз это привело к увеличению детской смертности, с трудом начали восстанавливать и вот опять наступаем на те же грабли. Ну разгрузят педиатров, загрузят ВОП ( врачей общей практики) по самое не хочу и эти разбегутся.
