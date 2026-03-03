Re: Отделения и участки: Минздрав объяснил изменения в...

Отправлено: - 15:40

Уже проходили такое. Как не маскируй, а суть одна- педиатров изживают. Прошлый раз это привело к увеличению детской смертности, с трудом начали восстанавливать и вот опять наступаем на те же грабли. Ну разгрузят педиатров, загрузят ВОП ( врачей общей практики) по самое не хочу и эти разбегутся.