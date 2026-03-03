Re: «Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница...

Отправлено: - 12:54

Цитата:///пожелала остаться анонимной по соображениям безопасности//



Если бы она назвалась- ей что то грозило ???

Или у арабов то же идут обсуждения Конституции и у них скоро референдум ???



Цитата://сама увидела, насколько здесь сильная армия и насколько всё организовано./



Поживём- увидим: вторая армия мира то же считалась- СИЛЬНОЙ и ОРГАНИЗОВАННОЙ : "...Киев-за ТРИ лня...", но что то как торчала с 2014 года в Донбассе, так и по сей день, на ПЯТОМ году войны - там и торчит...".

В ВОВ Красная Армия отступила до Москвы, затем перешла в наступление и завершила войну в Берлине - и всё это меньше чем за период СВО.