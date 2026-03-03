Re: «Город будет другим» - почему сейчас Аркалыку дополнительно...

Отправлено: - 14:23

Вопрос: - Цитата//Я уже слышал вопросы, почему. Отвечу просто,//



Ответ: Цитата://. Есть поручение главы государства,//



То есть о чём я всегда говорю как о методе работы властей: - " без ПИНКА Токаева они и шагу не сделают в ЛЮБОМ деле и ЧИХАТЬ они хотели на людей Аркалыка..."



Цитата:///1,3 млрд тенге должный пойти на текущий ремонт наружных стен и мягкой кровли 30 многоэтажных домов в Аркалыке//



То есть: - торгайцы всю жизнь , после присоединения к Костанаю, строят из себя - ОБИЖЕННЫХ и костанайцы якобы им всегда чего то должны ???



Или же так: депутат Сергазинова и К" забыла уточнить ( раз она такая а"ля ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ) - "... мы, не жители Аркалыка, на будущий ремонт кровли и стен своего дома ежемесячно ОТКЛАДЫВАЕИ свои КРОВНЫЕ денюшки в виде НАКОПИТЕЛЬНЫХ взносов в ОСИ и НИКТО и никакой депутат нам таких подарков как аркалыкчанам за счёт НАШИХ ( обл. бюджет формируется из наших налогов) денег не устраивает и почему бы аркалыкчанам САМИМ не заняться ремонтом СВОИХ же домов и хотя у нас в городе были всевозможные юбилеи, и даже наооборот- та же госпожа-депутатша с нас, с неживуих в горое Костанае крестьян, через свой фонд "Суюкты Костанай" собрала в ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке через акимов районов деньги на облицовку фасадов хрущёвок на какой то очередной юбилей Костаная.



В связи с этим вопрос: - а, что там нет своих аркалыкских крестьян и предпринимателей для этих целей ???

Или у них свои разборки- кто там у них крутой бандит- аким или предприниматели ???

Бросьте клич среди них- наверняка найдуться.