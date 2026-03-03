НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Город будет другим» - почему сейчас Аркалыку дополнительно выделяют деньги из бюджета
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53605
«Город будет другим» - почему сейчас Аркалыку дополнительно выделяют деньги из бюджета
Отправлено: 03.03.26 - 14:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этот вопрос аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ отвечал на внеочередной сессии облмаслихата 2 марта. Отметил, что дело не в том, что в этом году Аркалыку 70 лет. Точнее, не только в том.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8953
Re: «Город будет другим» - почему сейчас Аркалыку дополнительно...
Отправлено: 03.03.26 - 14:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос: - Цитата//Я уже слышал вопросы, почему. Отвечу просто,//

Ответ: Цитата://. Есть поручение главы государства,//

То есть о чём я всегда говорю как о методе работы властей: - " без ПИНКА Токаева они и шагу не сделают в ЛЮБОМ деле и ЧИХАТЬ они хотели на людей Аркалыка..."

Цитата:///1,3 млрд тенге должный пойти на текущий ремонт наружных стен и мягкой кровли 30 многоэтажных домов в Аркалыке//

То есть: - торгайцы всю жизнь , после присоединения к Костанаю, строят из себя - ОБИЖЕННЫХ и костанайцы якобы им всегда чего то должны ???

Или же так: депутат Сергазинова и К" забыла уточнить ( раз она такая а"ля ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ) - "... мы, не жители Аркалыка, на будущий ремонт кровли и стен своего дома ежемесячно ОТКЛАДЫВАЕИ свои КРОВНЫЕ денюшки в виде НАКОПИТЕЛЬНЫХ взносов в ОСИ и НИКТО и никакой депутат нам таких подарков как аркалыкчанам за счёт НАШИХ ( обл. бюджет формируется из наших налогов) денег не устраивает и почему бы аркалыкчанам САМИМ не заняться ремонтом СВОИХ же домов и хотя у нас в городе были всевозможные юбилеи, и даже наооборот- та же госпожа-депутатша с нас, с неживуих в горое Костанае крестьян, через свой фонд "Суюкты Костанай" собрала в ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНОМ порядке через акимов районов деньги на облицовку фасадов хрущёвок на какой то очередной юбилей Костаная.

В связи с этим вопрос: - а, что там нет своих аркалыкских крестьян и предпринимателей для этих целей ???
Или у них свои разборки- кто там у них крутой бандит- аким или предприниматели ???
Бросьте клич среди них- наверняка найдуться.
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2189
Re: «Город будет другим» - почему сейчас Аркалыку дополнительно...
Отправлено: 03.03.26 - 14:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
157 млн тенге - на установку монумента на дорожном кольце,

А монумент обязательно, если город чуть ли не из руин поднимать собрались?
Может сначала обустроите, а уж потом монументы имени себя устанавливать будете?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8042
Re: «Город будет другим» - почему сейчас Аркалыку дополнительно...
Отправлено: 03.03.26 - 15:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чел настолько был озабочен оставить свое имя в истории, с тем чтобы переименовать город,а затем чтобы не стыдно было жителям этого города носить его имя влил столько денег, в ущерб маленьким городам. А ведь можно было за эти деньги провести газ, логистику и сохранить с/х и люди в благодарность за заботу сами на груди согласны выколоть тату его портрета
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 93, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 92
Зарегистрированные пользователи: vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS