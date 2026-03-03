НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ «Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница Костаная про обстановку в Дубае после атак Ирана
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53605
«Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница Костаная про обстановку в Дубае после атак Ирана
Отправлено: 03.03.26 - 12:54
Дубай оказался в числе целей атак Ирана после военной операции США и Израиля. В результате атаки пострадали международный аэропорт Дубая, отель Burj Al Arab и район Palm Jumeirah. Наша землячка рассказала "НГ", как город живёт сейчас.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8953
Re: «Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница...
Отправлено: 03.03.26 - 12:54
#1
Цитата:///пожелала остаться анонимной по соображениям безопасности//

Если бы она назвалась- ей что то грозило ???
Или у арабов то же идут обсуждения Конституции и у них скоро референдум ???

Цитата://сама увидела, насколько здесь сильная армия и насколько всё организовано./

Поживём- увидим: вторая армия мира то же считалась- СИЛЬНОЙ и ОРГАНИЗОВАННОЙ : "...Киев-за ТРИ лня...", но что то как торчала с 2014 года в Донбассе, так и по сей день, на ПЯТОМ году войны - там и торчит...".
В ВОВ Красная Армия отступила до Москвы, затем перешла в наступление и завершила войну в Берлине - и всё это меньше чем за период СВО.
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
626
Re: «Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница...
Отправлено: 03.03.26 - 13:15
#2
Цитата:
ACROS:
Киев-за ТРИ лня...", но что то как торчала с 2014 года в Донбассе, так и по сей день, на ПЯТОМ году войны - там и торчит...".

Этот "аргумент" достал порядком, Россия вполне нормально справляется со своими вопросами
Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
245
«Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница Костаная про обстановку в Дубае после атак Ирана
Отправлено: 03.03.26 - 13:28
#3
А вы не задумывались сидя на диване , сколько людей воевали в ВОВ со стороны СССР и сейчас с НАТО со стороны РФ, что сравниваете сроки, вы сравните сколько Американцы воевали во Вьетнаме , Пакистане, Афганистане., может и прозреете . Что бы не творилось в мире , нет бы помолчать , нет надо приплести и обосрать соседа.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8953
Re: «Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница...
Отправлено: 03.03.26 - 13:50
#4
Цитата:
ОГПУ:
Россия вполне нормально справляется со своими вопросами



Правда глаза КОЛЕТ ???

Если всё нормально по вашему и вторая армия ЯКОБЫ справляется со своими ЗАХВАТНИЧЕСКИМИ и ОККУПАЦИОННЫМИ целями, как вы утверждаете: - то и СПОКОЙНО относитесь к моим ПРАВДИВЫМ и РЕАЛЬНЫМ высказываниям.
Просто информация к размышлению: - неполных ЧЕТЫРЕ года - и Красная Армия руководимая вчерашними батраками в порванных портках завоевала ПОЛЕВРОПЫ и с другой стороны- обратно те же лица, но уже ПЯТЫЙ год бывшая Красная Армия или внуки Красной Армии во главе с долларовым оленеводом-миллионером топчутся в Донецкой области.
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8953
Re: «Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница...
Отправлено: 03.03.26 - 13:51
#5
Цитата:
Анатолий:
обосрать соседа.


Пятый год воюют в Донецкой области- это ОБОСРАТЬ ???
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2486
«Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница Костаная про обстановку в Дубае после атак Ирана
Отправлено: 03.03.26 - 14:54
#6
Цитата:
ACROS:
Пятый год


...
Вы что такой кровожадный?
Мечтаете, чтобы российская армия прошлась железным катком по территории Украины?
Чтобы покрыла эту территорию ковровыми бомбардировками, как это делали гитлеровцы во второй мировой и делают сшанцы сейчас? Чтобы разрезали её танковыми клиньями?
Вы представляете какими цифрами будут исчисляться жертвы среди мирного населения?
Зачем вам это?

[Исправлено: Skeptic, 03.03.2026 - 15:56]
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
514
Re: «Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница...
Отправлено: 03.03.26 - 14:54
#7
Таким "защитникам" нужно вручать медаль "За оборону Дубая".. Донбасс живет гораздо "веселее " и не один года, Белгород да и другие города.. Что-то не видно мировой реакции на это беспредел.. А то обломки упали, пожар- ах как страшно!!! Бутерброд нес икрой не лезет в рот- как там наш дубайский народ???? Мне понравилась заметка из новостной ленты ИНСТЫ- Сижу уже вторые сутки в Дубайском аэропорту на полу, пытаясь улететь домой, вместе с той с..кой которая мне продала квартиру, убедив что это самое выгодное и безопасное вложение капитала...
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2825
«Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница Костаная про обстановку в Дубае после атак Ирана
Отправлено: 03.03.26 - 15:03
#8
Пожалуйста, обсуждайте статью, а не войну между двумя другими странами.
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2486
«Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница Костаная про обстановку в Дубае после атак Ирана
Отправлено: 03.03.26 - 15:18
#9
А статья сама по себе ни о чём.
Девочка просто жизни не знает.
Всем разумным давно понятно, что "прилететь" может где угодно. Ей просто повезло, что в её жилище ничего не прилетело.
Быстро поняла бы, что безопаснее всего находиться дома, на Родине.
Даже если прилетит, помощь окажут все, от родственников до властей.
Язык один, менталитет один, правила знакомы, деньги есть...
Не надо сидеть в аэропорту, ждать и надеяться, что тебя вывезут из горячей точки домой...
Особенно, не дай Бог, с малыми детьми...
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8042
Re: «Услышал, испугался, потом всё стихает» - Бывшая жительница...
Отправлено: 03.03.26 - 15:49
#10
На тиктоке коменты более жесткие,люди не скрывают своего злорадства, когда одним хлеба купить не на что,а эти разгуливают,да еще просят помощи чтобы их скорей вывезли.
