Психологическая помощь в последние годы стала более доступной и понятной. Все больше людей обращаются к специалистам не только в период кризиса, но и для профилактики эмоционального выгорания, тревожности и хронического стресса. Это нормальная практика заботы о здоровье - такая же, как визит к терапевту или кардиологу.