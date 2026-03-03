НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сколько стоит душевное спокойствие? Обзор цен на консультации психологов в Алматы в 2026 году
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53601
Сколько стоит душевное спокойствие? Обзор цен на консультации психологов в Алматы в 2026 году
Отправлено: 03.03.26 - 11:14
Психологическая помощь в последние годы стала более доступной и понятной. Все больше людей обращаются к специалистам не только в период кризиса, но и для профилактики эмоционального выгорания, тревожности и хронического стресса. Это нормальная практика заботы о здоровье - такая же, как визит к терапевту или кардиологу.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2187
Re: Сколько стоит душевное спокойствие? Обзор цен на...
Отправлено: 03.03.26 - 11:14
#1
Костанайцам так нужны алматинские психологи.

Цитата:
поддержки в период стрессовых ситуаций
и эта шляпа стоит 5-15 тысяч? Что тебе кто-то скажет "ты молодец, ты справишься"?)

Человеку в таком состоянии вообще деньги доверять нельзя.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
8039
Re: Сколько стоит душевное спокойствие? Обзор цен на...
Отправлено: 03.03.26 - 11:35
#2
У меня депрессия назревает, когда содержимое моей карточки приближается к нулю,а обратный процесс, когда прилетает крупная сумма хочется сдвинуть горы, смогут ли мне ваши психологи быть весь сезон в одинакомвом состоянии?
Vit
Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17468
Re: Сколько стоит душевное спокойствие? Обзор цен на...
Отправлено: 03.03.26 - 11:52
#3
У меня деприсняк постоянно. Постоянная тревожность внутри. Врятли алматинские психологи с международным сертификатом мне помогут.
Отвлекаюсь от всего этого шлака только работой или хорошим кинофильмом и Отдыхом на природе с удочкой с очень маленькой компанией.
