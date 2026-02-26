Re: Депутаты предлагают создать в Казахстане дорожный фонд. В...

Проголосовал за ЧЕТВЁРТЫЙ пункт: - что ИМ мешает тратить поступающие деньги от платных дорог на ремонт сейчас- НИКТО и НИЧТО.

Значит какой вывод: - как ВОРОВАЛИ сейчас, так и будут ВОРОВАТЬ после создания этого фонда.

А, лохи пусть ходят и голосуют: - за АЗС, за Конституцию и ещё за что нибудь что они выдумают в будущем.