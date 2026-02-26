НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Депутаты предлагают создать в Казахстане дорожный фонд. В...
26.02.26 - 13:50
Депутаты предлагают создать в Казахстане дорожный фонд. В него будут поступать средства от проезда по платным трассам и транзитных сборов, а деньги потратят на ремонт дорог. Вы поддерживаете предложение?
Re: Депутаты предлагают создать в Казахстане дорожный фонд. В...
26.02.26 - 13:50
Жуликам не хочется распылятся в поисках лохов, вот они и предлагают собрать пенензы в одну кучку, чтобы хапнуть одним махом.Как пела лиса Алиса : - Не прячьте ваши денежки по банкам и углам! А в полночь ваши денежки заройте в землю где? -На поле чудес в стране дураков!
Депутаты предлагают создать в Казахстане дорожный фонд. В...
26.02.26 - 14:07
Все, что связано со словом "фонд", не несет в себе ничего хорошего!
Ни один фонд в стране честно не работает. Пенсионный -теряет наши сбережения, страхование - тратит наши деньги, особо не прячась (в виде приписок и прочего)...
Re: Депутаты предлагают создать в Казахстане дорожный фонд. В...
26.02.26 - 20:21
Проголосовал за ЧЕТВЁРТЫЙ пункт: - что ИМ мешает тратить поступающие деньги от платных дорог на ремонт сейчас- НИКТО и НИЧТО.
Значит какой вывод: - как ВОРОВАЛИ сейчас, так и будут ВОРОВАТЬ после создания этого фонда.
А, лохи пусть ходят и голосуют: - за АЗС, за Конституцию и ещё за что нибудь что они выдумают в будущем.
Re: Депутаты предлагают создать в Казахстане дорожный фонд. В...
03.03.26 - 11:24
Хочешь поиметь по крупному- возглавь что-нибудь. это как минимум директор фонда, его замы, бухгалтер и бухгалтерия, менеджоры всякие.. А где наши прославленные министры и замминистры категории А, которые по должности должны этим заниматься? Может их тогда пропорцианально подсократить- ибо не фиг....
Re: Депутаты предлагают создать в Казахстане дорожный фонд. В...
03.03.26 - 11:30
А вот вопрос - а на кой черт в стране есть транспортный налог? Разве не он используется для содержания дорог и прочего? Может просто перестать воровать и тогда денег хватать будет?

Это просто очередная кормушка. Я бы даже сказал пастбище для скота, который не нажрется.
